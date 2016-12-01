عاجل..إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في نيويورك والذي يملك فيه بدر هاري شقة بسبب طرد مريب ﻿

قالت السلطات الأمريكية إن الشرطة أخلت برج ترامب الذي يملكه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء بعد العثور على طرد مريب، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز قبل قليل.

"شوف تيفي"

قالت السلطات الأمريكية إن الشرطة أخلت برج ترامب الذي يملكه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء بعد العثور على طرد مريب، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز قبل قليل.

وأوضحت الوكالة البريطانية بأن متحدث باسم شرطة نيويورك، قال إن فرقة لتفكيك القنابل توجهت إلى المكان وأصدرت السلطات بيانا بعد ذلك بوقت قصير يفيد بزوال الخطر.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية ، كشفت قبل مدة بأن البطل العالمي المغربي بدر هاري يملك شقة في برج ترامب أهداها له النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو .