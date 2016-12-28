عاجل..الملك محمد السادس بلباس شبابي يفاجئ زبناء مقهى بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

حل الملك محمد السادس قبل قليل ، بأحد المقاهي المعروفة بمدينة مراكش بشكل مفاجئ أثار إعجاب جميع المواطنين الذين كانوا بعين المكان.

"شوف تيفي"

حل الملك محمد السادس قبل قليل ، بأحد المقاهي المعروفة بمدينة مراكش بشكل مفاجئ أثار إعجاب جميع المواطنين الذين كانوا بعين المكان.

وحسب مصادر مراكشية محلية فإن الملك محمد السادس حل بمقهى "la table du marché" الموجودة على مستوى الحي الشتوي بمقاطعة جيليز، وقد تجمع عليه العديد من الزبناء من أجل إلتقاط صور تذكارية معه.

وظهر الملك في إحدى الصور داخل المقهى بلباس شبابي أنيق، أثار إعجاب المغاربة المتواجدين بالمقهى المذكور.