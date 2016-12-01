صادم.. أسرة كندية أرسلت طفلها لحفظ القرآن بالبيضاء فتم هتك عرضه..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

تسود حسرة كبيرة أسرة كندية، قررت الاستقرار بسيدي البرنوصي بالبيضاء، لفسح المجال لطفلها البالغ سبع سنوات لحفظ القرآن واللغة العربية، إلا أن منحرفا كان له موقف آخر، إذ تربص به قرب ''الكُتاب'' واستدرجه

"شوف تيفي"



تسود حسرة كبيرة أسرة كندية، قررت الاستقرار بسيدي البرنوصي بالبيضاء، لفسح المجال لطفلها البالغ سبع سنوات لحفظ القرآن واللغة العربية، إلا أن منحرفا كان له موقف آخر، إذ تربص به قرب "الكُتاب" واستدرجه تحت التهديد وهتك عرضه بالعنف السبت الماضي.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الأربعاء فإن الواقعة استنفرت مختلف مصالح الأمن بالمنطقة بعد أن تقدمت والدة الضحية بشكاية في الموضوع، وأن رئيس المنطقة الأمنية أشرف شخصيا على الأبحاث والتحريات إلى أن تم تحديد هوية المتهم واعتقاله في ظرف قياسي ببراكته بدوار "ذراعو" بسيدي مومن القديم.

وأضافت اليومية بأن الشرطة القضائية أحالت المتهم البالغ من العمر 25 عاما، اليوم الثلاثاء على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بجناية هتك عرض طفل بالعنف.

وكانت والدة الضحية الكندية، قررت تسجيل ابنها بحفظ القرآن وتعلم اللغة العربية، فأثار الضحية انتباه المتهم، فخطط لهتك عرضه إذ بدأ في البداية يقترب منه إلى أن كسب ثقته قبل أن يستدرجه إلى مكان بعيد عن الكتاب وهناك بدأ يتحسس جسده، وأبدى الطفل ممانعة للتحرشات التي قام بها المتهم، وحاول الفرار لكن الأخير أحكم قبضته عليه وهتك عرضه بالعنف قبل أن يخلي سبيله.



