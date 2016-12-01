أمريكا ترد على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب بخصوص تنظيم الدولة الاسلامية ﻿

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دعم جماعات ''إرهابية'' في سوريا منها تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية

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رفضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دعم جماعات "إرهابية" في سوريا منها تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا ووصفتها بأنها "مضحكة".

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر إن اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة.

و كان رجب طيب أردوغان وجه اتهامات مباشرة لأمريكا قائلا: "التحالف كان يقول سنواصل محاربة داعش إلى النهاية"، مضيفا "كانوا يتهموننا بدعم التنظيم والآن جميعهم تلاشوا عن الأنظار، بل على العكس فهم يدعمون التنظيمات الإرهابية، ومنها داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي، هذا واضح جدا. لدينا أدلة مؤكدة بالصور والتسجيلات المصورة"، وفق وكالة رويترز.



