الملك محمد السادس بسيارته الخاصة وبدون بروتوكول في آيت ورير ضواحي مراكش+صورة ﻿

كشفت مصادر إعلامية مراكشية، اليوم الثلاتاء، عن صورة جديدة للملك محمد السادس قيل بأنه تم التقاطها خلال زيارته لمدينة أيت أورير من أجل ممارسة هوايته المفضلة القنص.



"شوف تيفي"



كشفت مصادر إعلامية مراكشية، اليوم الثلاتاء، عن صورة جديدة للملك محمد السادس قيل بأنه تم التقاطها خلال زيارته لمدينة أيت أورير من أجل ممارسة هوايته المفضلة القنص.



وظهر الملك محمد السادس في الصورة وهو يقود سيارته الخاصة المكشوفة بالطريق الرابطة بين أيت أورير ومدينة ورزازات.



وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بالمدينة الحمراء وسط الأسبوع الماضي، وقد قام بتدشين العديد من المشاريع التنموية.





