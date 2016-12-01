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الرئيس الروماني يرفض مقترح أول سيدة مسلمة لتكون رئيسة حكومة بلاده وأزمة تلوح في الأفق مع الاشتراكيين

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 23:23 الرئيس الروماني يرفض مقترح أول سيدة مسلمة لتكون رئيسة حكومة بلاده وأزمة تلوح في الأفق مع الاشتراكيين | دولي
الرئيس الروماني يرفض مقترح أول سيدة مسلمة لتكون رئيسة حكومة بلاده وأزمة تلوح في الأفق مع الاشتراكيين
أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء 27 دجنبر2016 رفضه ترشيح امرأة مسلمة تنتمي للحزب الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية ، سيفيل شحادة، كرئيسة للوزراء لأول مرة .

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أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء 27 دجنبر2016 رفضه ترشيح امرأة مسلمة تنتمي للحزب الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية ، سيفيل شحادة، كرئيسة للوزراء لأول مرة .

وبعد تعبيره عن الرفض المطلق للفكرة، اقترح و طلب من تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وائتلاف الليبراليين والديمقراطيين اقتراح اسم آخر.
بدورهم الاشتراكيون تشبتوا بترشيحهم للسيدة سيفيل شحادة للكفاءة التي تتمتع بها، وبهذ قد تنشب أزمة سياسية حادة بالبلد بعد رفض الرئيس الروماني لمقترحهم .

نائب رئيس الحزب الاشتراكي استبق الأشياء وقال أن حزبه فوجئ باعتراض يوهانيس، واصفا الوضع بأنه "بداية لأزمة".
وكان الحزب الاشتراكي قد اقترح ، بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي، سيفيل شحادة (52 سنة ) التي تنتمي إلى الأقلية ذات الأصول التركية في رومانيا لتولي رئاسة الحكومة كأول رئيسة وزراء مسلمة.

 

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الرئيس الروماني يرفض مقترح أول سيدة مسلمة لتكون رئيسة حكومة بلاده وأزمة تلوح في الأفق مع الاشتراكيين

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