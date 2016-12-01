حصري: زيارة مرتقبة للمستشارة الألمانية ميركل للمغرب مع مطلع 2017 ﻿

من المرتقب أن تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المغرب مع مطلع السنة الجديدة 2017، حسب مصدر مطلع، وأن محور الزيارة سينصب على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، في الجانب الاقتصادي ع

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من المرتقب أن تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المغرب مع مطلع السنة الجديدة 2017، حسب مصدر مطلع، وأن محور الزيارة سينصب على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، في الجانب الاقتصادي عن طريق توسيع مجالات الاستثمار في قطاع صناعة السيارات والصناعات الكهربائية وخاصة في مجال الطاقة البديلة التي تعتبر ألمانيا رائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال، وممولا أساسيا للمغرب في مشاريع الطاقة الشمسية. وسيكون المشروع الجديد للطاقة الشمسية الذي سيطلقه المغرب في ميدلت في صلب المباحثاث مع ألمانيا، بعد أن ساهمت بمبلغ قدره 400 مليون أورو في تمويل المحطة الجديدة بميدلت، ولها استراتيجية لتمويل باقي مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب.

كما سيكون ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات التي سيتم تدارسها بين البلدين، من خلال وضع خطة عمل تمكن من تبادل التجارب وإيجاد الحلول لملف المهاجرين المغاربة الذين تقاطروا على ألمانيا في السنين الأخيرة. وكان الملك محمد السادس قد أجرى في وقت سابق مكالمة هاتفية مع المستشارة ميركل واتفق الجانبان على عودة المهاجرين المغاربة الذين يعيشون في مراكز الإيواء بألمانيا إلى المغرب، وتباحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية. ومن المرتقب أن تكون زيارة ميركل إلى بلادنا دفعة جديدة لتطوير تلك العلاقات والرقي بسبل التعاون بما يتوافق واستراتيجية ألمانيا في شمال إفريقيا.