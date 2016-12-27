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ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 22:55 ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور | مجتمع
ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور
عبرت ساكنة مدينة أكادير عن غضبها الشديد من المجلس البلدي للمدينة، لعدم قيامه بإصلاح العطل في الشعار الوطني ''الله الوطن الملك'' الموجود على جبل أكادير أوفلا.

"شوف تيفي":

 

عبرت ساكنة مدينة أكادير عن غضبها الشديد من المجلس البلدي للمدينة، لعدم قيامه بإصلاح العطل في الشعار الوطني "الله الوطن الملك" الموجود على جبل أكادير أوفلا.

واستنكر المحتجون استمرار هذا العطل لأكثر من 52 ساعة، وخاصة في كلمة "الله" بالشعار الوطني، التي لا تظهر للمواطنين ليلا نتيجة العطل الحاصل في المصابيح المشكلة لها.

وطالب المواطنون المسؤولين بالإسراع في إصلاح الشعار كاملا وإعادة صيانته، وتجنب الوقوع في هذا الخطأ، لأن المدينة على حد تعبيرهم مدينة سياحية ومن المؤسف حصول عطب بأحد معالم المدينة.

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