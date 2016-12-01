 عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور | مجتمع

ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ! | بوليتيك

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية !

المجلس الحكومي يدعم خطوات الملك حول أزمة المغرب وموريتانيا | بوليتيك

المجلس الحكومي يدعم خطوات الملك حول أزمة المغرب وموريتانيا

صادم و بالفيديو..زوجة مغربية صيفطها راجلها للسعودية و منين جات حصلاتو كيمارس الجنس مع بنتو | حوادث و حقوق

صادم و بالفيديو..زوجة مغربية صيفطها راجلها للسعودية و منين جات حصلاتو كيمارس الجنس مع بنتو

بعد أن غنت بـ 80 مليون في مهرجان أكادير للضحك.. أصوات نسائية يفاوض نانسي عجرم | ثقافة و فنون

بعد أن غنت بـ 80 مليون في مهرجان أكادير للضحك.. أصوات نسائية يفاوض نانسي عجرم

حمل جندي أمريكي على وجه السرعة لمستشفى بفاس وها علاش | حوادث و حقوق

حمل جندي أمريكي على وجه السرعة لمستشفى بفاس وها علاش

فيديو جد مؤثر من إقليم بولمان..بسبب الثلوج نقل مريضة على الأقدام إلى المستشفى ..بغينا الملك يشوف هاذشي باش يعرفنا فين عايشين | مجتمع

فيديو جد مؤثر من إقليم بولمان..بسبب الثلوج نقل مريضة على الأقدام إلى المستشفى ..بغينا الملك يشوف

أمن الرباط يوفق مشتبها به دهس فتاة ووالدتها و لاذ بالفرار | حوادث و حقوق

أمن الرباط يوفق مشتبها به دهس فتاة ووالدتها و لاذ بالفرار

فيديو يزلزل الفايسبوك: شوفو مغربي شحال ديال الفلوس مخبي فـمخدة | مجتمع

فيديو يزلزل الفايسبوك: شوفو مغربي شحال ديال الفلوس مخبي فـ''مخدة''

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية !

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 22:42 عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ! | بوليتيك
عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية !
شدد الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، أن حزبه ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ..

شوف تيفي


شدد الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، أن حزبه ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ..

القيادي الاستقلالي أكد خلال استضافته على قناة "فرانس 24" ضمن برنامج "وجها لوجه" رفقة المحلل السياسي منار اسليمي، مساء اليوم ، أن "إخراج تصريح شباط عن سياقه، أوقع وزارة الخارجية المغربية والحزب الحاكم في موريتانيا في تأويلات خاطئة تعاكس المواقف الثابتة لحزب الاستقلال".

وأبرز أن حزبه رفض لغة البلاغ وما جاء فيه : "...نحن رفضنا لغة البلاغ وانتقدنا المصطلحات التي استعملتها الوزارة من خلال التشكيك في وطنية شباط، خاصة وأن بلاغها جاء بعدما وضح الحزب في بيان له أنه لا يضع مسألة الحدود واستقلالية موريتانيا محط نقاش".

عادل الذي أوضح أن : "الأحزاب لا تنتظر إعطاء الدروس في تدبيرها للدبلوماسية الموازية التي نتفق على أنها يجب أن تكون في خدمة المصالح الوطنية، وحزبنا له علاقته مع الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني كانت تصب في هذه الوجهة دائما".

ولم يفوت الفرصة للقول بأنه : "لابد من وضع كلام شباط في سياقه خاصة وأن حزب الاستقلال تربطه علاقات تعاون مع الحزب الحاكم بموريتانيا منذ 5 سوات، ونعترف بموريتانيا ووحدتها الترابية، وموضوع استقلاليتها غير مطروح للنقاش".

الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال اعتبر أن ما تحدث عنه شباط ليس جديدا وهو من التاريخ المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أنه بعد الاستقلال كان هناك نقاش في البلدين على أن المغرب وموريتانيا هما بلد واحد، مضيفا أن العديد من الأساتذة والمحللين يجهلون التاريخ وهذا مؤسف" ليؤكد أنه "طيلة 5 سنوات الماضية والاستقلال كان الجسر الوحيد الذي يربط البلدين عبر علاقته ب: الحزب الحاكم بموريتانيا، وحتى حينما كانت هناك شبه قطيعة بين البلدين كنا نبادر لتلطيف الأجواء، وهذا معروف"، حسب كلامه ".

وفي تداعيات ما يجري وإمكانية زعزعة حزب الاستقلال قال : "صف الحزب موحد ومحاولات التشويش على وحدته ليست أمرا جديدا، ولكنه سيبقى سالما ومواقف الحزب لا تتخذ إلا بالإجماع"، لافتا إلى أن "شباط ومنذ 5 سنوات وهو يحاول كسر الهوة في علاقات المغرب وموريتانيا دون التفريط في وحدتنا الترابية، ونعتبر موريتانيا عمق استراتيجي للمغرب" .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية !

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المجلس الحكومي يدعم خطوات الملك حول أزمة المغرب وموريتانيا | بوليتيك

المجلس الحكومي يدعم خطوات الملك حول أزمة المغرب وموريتانيا

هذه هي أجندة بن كيران في موريتانيا | بوليتيك

هذه هي أجندة بن كيران في موريتانيا

لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا ! | بوليتيك

لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا !

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد حفل خطوبتها..الفنانة سلمى رشيد تغني لزوجها | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

بعد حفل خطوبتها..الفنانة سلمى رشيد تغني لزوجها

خبر اليوم:كواليس و قراءة سياسية لزيارة بنكيران إلى موريتانيا بأوامر ملكية | خبر اليوم

خبر اليوم:كواليس و قراءة سياسية لزيارة بنكيران إلى موريتانيا بأوامر ملكية

شوف الصحافة: الملك يذيب الجليد بين المغرب وموريتانيا | شوف الصحافة

شوف الصحافة: الملك يذيب الجليد بين المغرب وموريتانيا

فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون | خبر عاجل

فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور | مجتمع
منذ 4 دقائق

ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ! | بوليتيك

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية !

المجلس الحكومي يدعم خطوات الملك حول أزمة المغرب وموريتانيا | بوليتيك

المجلس الحكومي يدعم خطوات الملك حول أزمة المغرب وموريتانيا

صادم و بالفيديو..زوجة مغربية صيفطها راجلها للسعودية و منين جات حصلاتو كيمارس الجنس مع بنتو | حوادث و حقوق

صادم و بالفيديو..زوجة مغربية صيفطها راجلها للسعودية و منين جات حصلاتو كيمارس الجنس مع بنتو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.