عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ! ﻿

شدد الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، أن حزبه ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ..

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شدد الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، أن حزبه ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ..

القيادي الاستقلالي أكد خلال استضافته على قناة "فرانس 24" ضمن برنامج "وجها لوجه" رفقة المحلل السياسي منار اسليمي، مساء اليوم ، أن "إخراج تصريح شباط عن سياقه، أوقع وزارة الخارجية المغربية والحزب الحاكم في موريتانيا في تأويلات خاطئة تعاكس المواقف الثابتة لحزب الاستقلال".

وأبرز أن حزبه رفض لغة البلاغ وما جاء فيه : "...نحن رفضنا لغة البلاغ وانتقدنا المصطلحات التي استعملتها الوزارة من خلال التشكيك في وطنية شباط، خاصة وأن بلاغها جاء بعدما وضح الحزب في بيان له أنه لا يضع مسألة الحدود واستقلالية موريتانيا محط نقاش".

عادل الذي أوضح أن : "الأحزاب لا تنتظر إعطاء الدروس في تدبيرها للدبلوماسية الموازية التي نتفق على أنها يجب أن تكون في خدمة المصالح الوطنية، وحزبنا له علاقته مع الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني كانت تصب في هذه الوجهة دائما".

ولم يفوت الفرصة للقول بأنه : "لابد من وضع كلام شباط في سياقه خاصة وأن حزب الاستقلال تربطه علاقات تعاون مع الحزب الحاكم بموريتانيا منذ 5 سوات، ونعترف بموريتانيا ووحدتها الترابية، وموضوع استقلاليتها غير مطروح للنقاش".

الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال اعتبر أن ما تحدث عنه شباط ليس جديدا وهو من التاريخ المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أنه بعد الاستقلال كان هناك نقاش في البلدين على أن المغرب وموريتانيا هما بلد واحد، مضيفا أن العديد من الأساتذة والمحللين يجهلون التاريخ وهذا مؤسف" ليؤكد أنه "طيلة 5 سنوات الماضية والاستقلال كان الجسر الوحيد الذي يربط البلدين عبر علاقته ب: الحزب الحاكم بموريتانيا، وحتى حينما كانت هناك شبه قطيعة بين البلدين كنا نبادر لتلطيف الأجواء، وهذا معروف"، حسب كلامه ".

وفي تداعيات ما يجري وإمكانية زعزعة حزب الاستقلال قال : "صف الحزب موحد ومحاولات التشويش على وحدته ليست أمرا جديدا، ولكنه سيبقى سالما ومواقف الحزب لا تتخذ إلا بالإجماع"، لافتا إلى أن "شباط ومنذ 5 سنوات وهو يحاول كسر الهوة في علاقات المغرب وموريتانيا دون التفريط في وحدتنا الترابية، ونعتبر موريتانيا عمق استراتيجي للمغرب" .