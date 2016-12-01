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المجلس الحكومي يدعم خطوات الملك حول أزمة المغرب وموريتانيا

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 22:12 المجلس الحكومي يدعم خطوات الملك حول أزمة المغرب وموريتانيا | بوليتيك
المجلس الحكومي يدعم خطوات الملك حول أزمة المغرب وموريتانيا
أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة ، بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن والأسرة والتنمية وفي نفس الوقت وزيرة بالنيابة في الاتصال، اليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 ، أن الحكومة تعلن مساندتها المطلقة لكافة

شوف تيفي


أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة ، بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن والأسرة والتنمية وفي نفس الوقت وزيرة بالنيابة في الاتصال، اليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 ، أن الحكومة تعلن مساندتها المطلقة لكافة التدابير التي يتخذها الملك محمد السادس في معالجة تداعيات التصريحات الأخيرة حول الشقيقة موريتانيا.

البلاغ الذي تلته عقب أشغال مجلس الحكومة عشية اليوم والذي كان مفاجئا بعد بلاغ للأمانة العامة للحكومة، والذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، قال :"إن المجلس أكد، في معرض تداوله حول مستجدات الساحة السياسية، مساندة الحكومة المطلقة لكافة التدابير التي اتخذها ويتخذها جلالة الملك، حفظه الله، في معالجة تداعيات التصريحات الأخيرة حول الشقيقة موريتانيا".

وعلاقة بالموضوع كان بلاغ للديوان الملكي ذكر أن الملك محمد السادس، أجرى، صباح اليوم، اتصالا هاتفيا مع محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

وخلال هذا الاتصال أكد العاهل المغربي للرئيس الموريتاني، التعبير عن دعمه ومشاعر الصداقة الراسخة، وكذا تشبثه بعلاقات حسن الجوار والتضامن بين البلدين، المبنية على روابط عريقة وأسرية والتي ظلت على الدوام قائمة بين الشعبين.

ولهذا قرر الملك إيفاد رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة، إلى الرئيس الموريتاني لاحتواء الموضوع وتجنب تبعاته.

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الحكومة بلاغ رسمي بنكيران الحقاوي

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