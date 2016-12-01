صادم و بالفيديو..زوجة مغربية صيفطها راجلها للسعودية و منين جات حصلاتو كيمارس الجنس مع بنتو ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية صادمة، جاءت على لسان أم لـ5 بنات، تفيد أنها ضبطت زوجها يمارس علاقة جنسية مع إحدى بناته التي تبلغ من العمر 15 سنة .

شوف تيفي:م غ





توصلت "شوف تيفي" بشكاية صادمة، جاءت على لسان أم لـ5 بنات، تفيد أنها ضبطت زوجها يمارس علاقة جنسية مع إحدى بناته التي تبلغ من العمر 15 سنة .



و قالت الأم المسماة "سناء" والبالغة من العمر 36 سنة و التي تنحدر من منطقة إنزكان نواحي أكادير،في سردها للواقعة لشوف تيفي، إن زوجها و أب بناتها استغل عرضا و أرسلها إلى السعودية للعمل هناك كعاملة نظافة، وبعد أشهر قررت سناء العودة في يوم مشؤوم حسبها لتضبط زوجها و طفلتها يمارسان علاقة جنسية متكاملة على فراشها.



الأم و من هول الصدمة سقطت مغميا عليها، لتجد نفسها في المستشفى بعيدة عن منزلها، و مباشرة بعد تجاوزها لمحنتها الصحية تقول الأم المصدومة، إنها رفعت شكاية لدى وكيل الملك بأكادير تتهم فيها زوجها بزنا المحارم.



الدعوى التي رفعتها الزوجة لازالت إلى حدود اليوم حبيسة الرفوف حسبها ،ما اضطرها إلى مغادرة منطقة انزكان و البحث عن مكان يأويها هي و بناتها بمدينة سلا،في انتظار فرج قريب.



و ناشدت الأم المكلومة، من خلالل نداء وجهته عبر "شوف تيفي"،الجمعيات الحقوقية للتدخل لإنصافها.



للمزيد من التفاصيل ..تجدون هذه القصة المؤلمة بالفيديو على لسان الأم.