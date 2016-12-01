بعد أن غنت بـ 80 مليون في مهرجان أكادير للضحك.. أصوات نسائية يفاوض نانسي عجرم ﻿

بعد أن نالت 80 مليون سنتيم خلال مشاركتها صيف سنة 2016، في مهرجان أكادير للضحك لأول مرة، نظير ساعة من الغناء، كشف مصدر مسؤول أن مهرجان أصوات نسائية يفاوض النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أجل المشاركة في

شوف تيفي:

بعد أن نالت 80 مليون سنتيم خلال مشاركتها صيف سنة 2016، في مهرجان أكادير للضحك لأول مرة، نظير ساعة من الغناء، كشف مصدر مسؤول أن مهرجان أصوات نسائية يفاوض النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أجل المشاركة في النسخة العاشرة من المهرجان، وذلك في مدينة تطوان.

وتعد نانسي عجرم وجها مألوفا لدى الجمهور المغربي، حيث تتمتع بشعبية كبيرة في الوسط الفني المغربي، ويظهر ذلك جليا من خلال مشاركتها في مهرجان موازين، والذي تستقطب فيه أعدادا كبيرة من الجمهور المغربي الذي يحج لمتابعتها.

وكشف مصدر مطلع أن نانسي كوجه فني، فهي تساعد على الحصول على معلنين،حيث تشكل مادة دسمة من أجل نيل الملايين من طرف المستشهرين الذين يهتمون بهذا النوع من النجوم.



