حمل جندي أمريكي على وجه السرعة لمستشفى بفاس وها علاش ﻿

تم عشية اليوم الثلاثاء، نقل جندي أمريكي إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وذلك بعد إصابته بجروح خطيرة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستعجلات، لتلقي العلاجات الضرورية.

شوف تيفي



تم عشية اليوم الثلاثاء، نقل جندي أمريكي إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وذلك بعد إصابته بجروح خطيرة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستعجلات، لتلقي العلاجات الضرورية.

وكشفت مصادر محلية أن الجندي أصيب بجروح خطيرة على مستوى اليد، بعد أن دخل في حالة هستيرية داخل أحد الفنادق التي كان يقيم فيها، حيث اشتبه في تناوله أقراصا مهلوسة، أدت به إلى هذه الحالة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الدرك الملكي بالمنطقة قد فتح تحقيقا في الموضوع، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث.



