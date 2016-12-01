أمن الرباط يوفق مشتبها به دهس فتاة ووالدتها و لاذ بالفرار ﻿

أفلحت عناصر الشرطة بمنطقة التقدم السويسي التابعة لولاية أمن الرباط، مساء أمس الاثنين، في توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حادثة سير، نجم عنها وفاة

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أفلحت عناصر الشرطة بمنطقة التقدم السويسي التابعة لولاية أمن الرباط، مساء أمس الاثنين، في توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حادثة سير، نجم عنها وفاة وإصابة جسدية بليغة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني , فإن المعلومات الأولية للبحث، تشير أن المشتبه فيه أقدم بشكل عمدي، ليلة الأحد المنصرم، على دهس فتاة ووالدتها بالشارع العام بواسطة سيارته الخاصة، مما تسبب في إصابة الأولى بجروح بليغة ووفاة الثانية، وذلك بسبب رفض العائلة لطلب المشتبه فيه الرامي إلى الزواج بالضحية الأولى.

وقد حجزت مصالح الأمن السيارة المستعملة في الاعتداء، وهي رباعية الدفع، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

للإشارة، فقد تم إيداع جثة الهالكة رهن التشريح الطبي، بينما تم الاحتفاظ بالفتاة الضحية رهن العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك بسبب خطورة الإصابة التي تعرضت لها من جراء هذا الاعتداء.