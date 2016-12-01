 فيديو يزلزل الفايسبوك: شوفو مغربي شحال ديال الفلوس مخبي فـ''مخدة'' ﻿
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فيديو يزلزل الفايسبوك: شوفو مغربي شحال ديال الفلوس مخبي فـ''مخدة''

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 20:24 فيديو يزلزل الفايسبوك: شوفو مغربي شحال ديال الفلوس مخبي فـمخدة | مجتمع
فيديو يزلزل الفايسبوك: شوفو مغربي شحال ديال الفلوس مخبي فـ''مخدة''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مواطن وهو يكشف عن جمعه لمبلغ مالي كبير، يقوم بإخفائه بوسادة يضعها بمنزله.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مواطن وهو يكشف عن جمعه لمبلغ مالي كبير، يقوم بإخفائه بوسادة يضعها بمنزله.

وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير على الموقع الأزرق الفايسبوك، وقد أثار إعجاب الملايين من المغاربة الذين قاموا بتقاسمه مع أصدقائهم ووضعوا له مجموعة من العناوين المثيرة ومن بينها "صديقنا بدل جليلة بالمخدة ودار لاباس".

وعلاقة بالموضوع فإن آخرين، عبروا عن استيائهم من نشر هذا الفيديو وتداوله لأن صاحبه أراد التباهي بما يملك من أوراق نقدية وهو أمر غير مستحب ولا يجب القيام به.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي مواطن العناويين أوراق نقدية

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