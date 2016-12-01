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هذه هي أجندة بن كيران في موريتانيا

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 20:12 هذه هي أجندة بن كيران في موريتانيا | بوليتيك
هذه هي أجندة بن كيران في موريتانيا
أكدت صحيفة ''زهرة شنقيط الموريتانية'' أن عبد الإله بن كيران،رئيس الحكومة سيزور العاصمة الموريتانية نواكشوط، وأنه سيلتقي الوزير الأول يحي ولد حدمين وبعض كبار الفاعلين في السلطة والأغلبية الداعمة

شوف تيفي

أكدت صحيفة "زهرة شنقيط الموريتانية" أن عبد الإله بن كيران،رئيس الحكومة سيزور العاصمة الموريتانية نواكشوط، وأنه سيلتقي الوزير الأول يحي ولد حدمين وبعض كبار الفاعلين في السلطة والأغلبية الداعمة للرئيس من أجل التأكيد على أهمية العلاقات الموريتانية المغربية، وبحث سبل تجاوز الخلافات القائمة، وخصوصا الشرح الذي أحدثه تصريح حميد شباط الأخير.

ولم تستبعد الصحيفة أن يقدم بن كيران اعتذارا عن تلك التصريحات. ولم تؤكد الصحيفة خبر اللقاء بين رئيس الحكومة المغربي والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. في حين أكدت "وكالة أطلس أنفو الموريتانية" أن الحكومة الموريتانية أوفدت 16 صحفيا موريتانيا إلى مدينة ازويرات شمالي البلاد، من أجل مقابلة متوقعة مع رئيس الحكومة المغربية بعيد لقائه المرتقب مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يقضي إجازته السنوية شمالي البلاد.

 

 

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