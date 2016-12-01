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وفاة نجمة أشهر سلسلة خيالية

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 20:09 وفاة نجمة أشهر سلسلة خيالية | دولي
وفاة نجمة أشهر سلسلة خيالية
توفيت الممثلة الأمريكية كاري فيشر نجمة فيلم حرب النجوم « ستار وارز » صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 60 سنة وذلك بعد إصابتها بنوبة قلبية الأسبوع المنصرم خلال رحلة جوية من لندن إلى لوس أنجلوس، حيث

شوف تيفي

توفيت الممثلة الأمريكية كاري فيشر نجمة فيلم حرب النجوم « ستار وارز » صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 60 سنة وذلك بعد إصابتها بنوبة قلبية الأسبوع المنصرم خلال رحلة جوية من لندن إلى لوس أنجلوس، حيث استدعى نقلها إلى إحدى المستشفيات بلوس أنجلوس.

وحسب مصادر قريبة من عائلة الممثلة فإن الأخيرة فارقت الحياة اليوم على الساعة 8:55

جدير بالذكر، أن الأمريكية كاري فيشر ظهرت في الثلاثية الأصلية لحرب النجوم، وفيلم "حرب النجوم صحوة القوة" ، كما كتبت 4 روايات و3 سير ذاتية.

 

 

 

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كاري فيشر وفاة سار وارز

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