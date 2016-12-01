بالفيديو.. مغربية تتعرض لاعتداء جسدي من طرف زوجها السوداني الذي خطف أطفالها ورماها بالشارع دون رحمة ..نداء مؤثر للملك من قلب السودان ﻿

طالبت مواطنة مغربية معتصمة أمام السفارة المغربية بالسودان متزوجة بدكتور سوداني، المصالح الديبلوماسية المغربية بهذا البلد العربي من أجل التدخل لحل مشكلتها.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



طالبت مواطنة مغربية معتصمة أمام السفارة المغربية بالسودان متزوجة بدكتور سوداني، المصالح الديبلوماسية المغربية بهذا البلد العربي من أجل التدخل لحل مشكلتها.

وأكدت هند في نداء استغاثة وجهته عبر قناة "شوف تيفي" أن زوجها السوداني والذي أقامت معه بالديار السعودية قد اعتدى عليها جسديا ولفظيا وحرمها من أبنائها، مؤكدة أنها طرقت باب السلطات السعودية والسفارة المغربية دون مجيب لأن القانون يقف إلى جانب "الكفيل".

وأكدت هند أنها انتقلت من السعودية إلى السودان قصد رؤية طفليها ابن يبلغ من العمر 5 سنوات وطفلة عمرها سنتان ونصف الى أن مصالح السفارة المغربية بالسودان لم تقف إلى جانبها حيث رفع عليها الزوج دعوة حظر السفر تمنعها من مغادرة السودان , لتظل عالقة بالسودان في انتظار تحرك للمسؤولين المغاربة بهذا القطر العربي.

و ناشدت الأم من خلال نداء عبر شوف تيفي،الملك محمد السادس قصد التدخل لإنصافها و تسهيل عودتها لبلدها رفقة أطفالها.