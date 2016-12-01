يا ربي السلامة.. زوج يشرمل زوجته بطريقة بشعة ويوجه لها مجموعة من الطعنات في سلا..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة، بخصوص تعرض سيدة بمدينة سلا، أخيرا، للاعتداء على يد زوجها بطريقة مروعة في الشارع العام من خلال شرملتها وتوجيه العديد من الطعنات لها.

"شوف تيفي":إ.طيون



توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة، بخصوص تعرض سيدة بمدينة سلا، أخيرا، للاعتداء على يد زوجها بطريقة مروعة في الشارع العام من خلال شرملتها وتوجيه العديد من الطعنات لها.



وحسب الضحية "زوهرة" في اتصال لها مع "شوف تيفي" والتي تعمل في حمام شعبي، فإن زوجها "البطالي"، اعترض سبيلها بالشارع العام، ووجه لها مجموعة من الطعنات على مستوى الوجه والساقين والمؤخرة، وذلك انتقاما منها لأنها رفضت منحه مبلغا ماليا.



وأضافت الضحية وهي تتحدث بتأثر كبير بأنها تفاجأت بجريمة زوجها في حقها، موضحة بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأزلية، حيث تم رتق جميع جراحها، بينما تمكنت المصالح الأمنية باعتقال زوجها الذي تمت إحالته على سجن سلا المدني.



