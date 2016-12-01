 يا ربي السلامة.. زوج يشرمل زوجته بطريقة بشعة ويوجه لها مجموعة من الطعنات في سلا..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. مغربية تتعرض لاعتداء جسدي من طرف زوجها السوداني الذي خطف أطفالها ورماها بالشارع دون رحمة ..نداء مؤثر للملك من قلب السودان | حوادث و حقوق

بالفيديو.. مغربية تتعرض لاعتداء جسدي من طرف زوجها السوداني الذي خطف أطفالها ورماها بالشارع دون

يا ربي السلامة.. زوج يشرمل زوجته بطريقة بشعة ويوجه لها مجموعة من الطعنات في سلا..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. زوج يشرمل زوجته بطريقة بشعة ويوجه لها مجموعة من الطعنات في سلا..وهذه هي التفاصيل

تفاصيل جديدة من إيطاليا بعد انسحاب جمهور الداودية من حفلها بسبب المفرقعات بمودينا و جريمة بشعة على هامش الحفل | ثقافة و فنون

تفاصيل جديدة من إيطاليا بعد انسحاب جمهور الداودية من حفلها بسبب المفرقعات بمودينا و جريمة بشعة

مؤلم..هذه هي الصور الأولى لفاجعة الشاون الطرقية و التي أودت بحياة 10 أبرياء | حوادث و حقوق

مؤلم..هذه هي الصور الأولى لفاجعة الشاون الطرقية و التي أودت بحياة 10 أبرياء

لبنى أبيضار الخطيرة.. نهاية مسار فنانة قبل أن يبدأ | منوعات

لبنى أبيضار ''الخطيرة''.. نهاية مسار فنانة قبل أن يبدأ

بعد رياضة الجيتسكي:هذه هي الهواية التي مارسها الملك بمراكش | مجتمع

بعد رياضة الجيتسكي:هذه هي الهواية التي مارسها الملك بمراكش

لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا ! | بوليتيك

لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا !

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة | مجتمع

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

يا ربي السلامة.. زوج يشرمل زوجته بطريقة بشعة ويوجه لها مجموعة من الطعنات في سلا..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 19:25 يا ربي السلامة.. زوج يشرمل زوجته بطريقة بشعة ويوجه لها مجموعة من الطعنات في سلا..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. زوج يشرمل زوجته بطريقة بشعة ويوجه لها مجموعة من الطعنات في سلا..وهذه هي التفاصيل الصادمة
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة، بخصوص تعرض سيدة بمدينة سلا، أخيرا، للاعتداء على يد زوجها بطريقة مروعة في الشارع العام من خلال شرملتها وتوجيه العديد من الطعنات لها.

"شوف تيفي":إ.طيون

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة، بخصوص تعرض سيدة بمدينة سلا، أخيرا، للاعتداء على يد زوجها بطريقة مروعة في الشارع العام من خلال شرملتها وتوجيه العديد من الطعنات لها.

وحسب الضحية "زوهرة" في اتصال لها مع "شوف تيفي" والتي تعمل في حمام شعبي، فإن زوجها "البطالي"، اعترض سبيلها بالشارع العام، ووجه لها مجموعة من الطعنات على مستوى الوجه والساقين والمؤخرة، وذلك انتقاما منها لأنها رفضت منحه مبلغا ماليا.

وأضافت الضحية وهي تتحدث بتأثر كبير بأنها تفاجأت بجريمة زوجها في حقها، موضحة بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأزلية، حيث تم رتق جميع جراحها، بينما تمكنت المصالح الأمنية باعتقال زوجها الذي تمت إحالته على سجن سلا المدني.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الطعنات الجريمة الشارع العام شرملة البطالي الطعنات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. مغربية تتعرض لاعتداء جسدي من طرف زوجها السوداني الذي خطف أطفالها ورماها بالشارع دون رحمة ..نداء مؤثر للملك من قلب السودان | حوادث و حقوق

بالفيديو.. مغربية تتعرض لاعتداء جسدي من طرف زوجها السوداني الذي خطف أطفالها ورماها بالشارع دون رحمة ..نداء مؤثر للملك من قلب السودان

مؤلم..هذه هي الصور الأولى لفاجعة الشاون الطرقية و التي أودت بحياة 10 أبرياء | حوادث و حقوق

مؤلم..هذه هي الصور الأولى لفاجعة الشاون الطرقية و التي أودت بحياة 10 أبرياء

عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في قضية الشاب جاد ضحية الزماكرية بمراكش+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في قضية الشاب جاد ضحية الزماكرية بمراكش+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاحنة كبيرة تصطدم بقنطرة وتسقط على سيارة بشارع الحسن الثاني بسلا | قنوات أخرى
منذ 54 دقيقة

شاحنة كبيرة تصطدم بقنطرة وتسقط على سيارة بشارع الحسن الثاني بسلا

بالفيديو | رد فعل أمريكي بعد سماع أغاني فناني الراپ مسلم ودون بيغ | قنوات أخرى

بالفيديو | رد فعل أمريكي بعد سماع أغاني فناني الراپ ''مسلم'' و''دون بيغ''

بكاميرا خفية..شوفو أشنو وقع فحي مولاي رشيد مع عصابة الملثمين | خارج البلاطو

بكاميرا خفية..شوفو أشنو وقع فحي مولاي رشيد مع عصابة الملثمين

الموزع المغربي حميد الداوسي يكشف لشوف تيفي سبب إعادة توزيع العلوة بطريقة جديدة | معانا فنان

الموزع المغربي حميد الداوسي يكشف لشوف تيفي سبب إعادة توزيع العلوة بطريقة جديدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. مغربية تتعرض لاعتداء جسدي من طرف زوجها السوداني الذي خطف أطفالها ورماها بالشارع دون رحمة ..نداء مؤثر للملك من قلب السودان | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

بالفيديو.. مغربية تتعرض لاعتداء جسدي من طرف زوجها السوداني الذي خطف أطفالها ورماها بالشارع دون

يا ربي السلامة.. زوج يشرمل زوجته بطريقة بشعة ويوجه لها مجموعة من الطعنات في سلا..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. زوج يشرمل زوجته بطريقة بشعة ويوجه لها مجموعة من الطعنات في سلا..وهذه هي التفاصيل

تفاصيل جديدة من إيطاليا بعد انسحاب جمهور الداودية من حفلها بسبب المفرقعات بمودينا و جريمة بشعة على هامش الحفل | ثقافة و فنون

تفاصيل جديدة من إيطاليا بعد انسحاب جمهور الداودية من حفلها بسبب المفرقعات بمودينا و جريمة بشعة

مؤلم..هذه هي الصور الأولى لفاجعة الشاون الطرقية و التي أودت بحياة 10 أبرياء | حوادث و حقوق

مؤلم..هذه هي الصور الأولى لفاجعة الشاون الطرقية و التي أودت بحياة 10 أبرياء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.