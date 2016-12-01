تفاصيل جديدة من إيطاليا بعد انسحاب جمهور الداودية من حفلها بسبب المفرقعات بمودينا و جريمة بشعة على هامش الحفل ﻿

أكدت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء، ما سبق و نشرته شوف تيفي في خبر حصري،حول انفجار بعض المفرقعات داخل ملهى ليلي أحيت فيه الداودية سهرتها نهاية هذا الأسبوع بمنطقة مودينا،ما دفع بالعديد من

شوف تيفي

أكدت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء، ما سبق و نشرته شوف تيفي في خبر حصري،حول انفجار بعض المفرقعات داخل ملهى ليلي أحيت فيه الداودية سهرتها نهاية هذا الأسبوع بمنطقة مودينا،ما دفع بالعديد من الحاضرين إلى الانسحاب بعدما سُمع ذوي انفجار داخل الملهى.

حظور الداودية إلى مدينة مودينا،حسب ما أورده موقع Maghribini،المهتم بأخبار الجالية المغربية بإيطاليا، صاحبه العديد من الإشهار على المواقع الإجتماعية ، أدى إلى حضور المآت من الزبائن من مغاربة إيطاليا للمحل الذي استقبلها فاقت طاقته الإستيعابية بالرغم أنه تم تخصيص يومين للسهرات، خصوصا سهرة السبت مما جعلها لا تخلو من مظاهر الفوضى والتدافع كادت أن تتحول إلى مالا يحمد عقباه في بعض الأحيان عندما قام أحد الحضور بتفجير المفرقعات داخل المحل، حيث ظن البعض بمن فيهم صاحبة أغنية "عطيني صاكي" أن الأمر يتعلق بانفجار حقيقي.

ويضيف الموقع، الذي أورد التفاصيل، عاش الحاضرون أجواء من الرعب والتدافع كادت أن تنفلت الأمور على إثرها، أدت إلى انسحاب البعض رافضين العودة لمتابعة السهرة.

في سياق متصل،و ساعات قليلة بعد نهاية سهرة الداودية قامت عناصر الكربنييري منتصف نهار الأحد باعتقال مهاجر مغربي حاول اغتصاب مهاجرة مغربية بنواحي مدينة مودينا عندما استدرجها إلى أحد الأماكن الخالية.

وكانت الداودية قد شاركت جمهورها، سابقا،صورا وهي على متن المروحية الخاصة التي أقلتها إلى مدينة مودينا.