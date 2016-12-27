مؤلم..هذه هي الصور الأولى لفاجعة الشاون الطرقية و التي أودت بحياة 10 أبرياء ﻿

أظهرت الصور الأولى لفاجعة الشاون الطرقية، خطورة الحادث الذي خلف سقوط 10 قتلى عقب اصطدام شاحنة متوسطة الحجم بسيارة خفيفة.

"شوف تيفي"



أظهرت الصور الأولى لفاجعة الشاون الطرقية، خطورة الحادث الذي خلف سقوط 10 قتلى عقب اصطدام شاحنة متوسطة الحجم بسيارة خفيفة.

وكانت السلطات المحلية لإقليم شفشاون،قد كشفت بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، في حادثة سير وقعت، زوال اليوم الثلاثاء، بالطريق الإقليمية رقم 4105 الرابطة بين واد لاو وشفشاون، على مستوى الجماعة القروية "تاسيفت".

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام شاحنة بسيارة من الحجم الكبير مما أدى إلى مصرع تسعة أشخاص في مكان الحادث، فيما توفي الشخص العاشر أثناء نقله إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان.



