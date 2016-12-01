لبنى أبيضار ''الخطيرة''.. نهاية مسار فنانة قبل أن يبدأ ﻿

نادرا ما يكون العمل الفني لفنان معين هو آخر مسمار يدق في نعش مساره، لكن الواقع مع الممثلة لبنى أبيضار كان شيئا آخر، حيث شكلت فضائحها الجنسية في فيلم نبيل عيوش ''الزين لي فيك'' آخر مسمار دق في نعش مسار

شوف تيفي:



نادرا ما يكون العمل الفني لفنان معين هو آخر مسمار يدق في نعش مساره، لكن الواقع مع الممثلة لبنى أبيضار كان شيئا آخر، حيث شكلت فضائحها الجنسية في فيلم نبيل عيوش "الزين لي فيك" آخر مسمار دق في نعش مسار أبيضار، فتعرضت بسببه للإهانة، «وهروبها» إلى خارج البلاد نهائيا.

فرغم تفنيدها لكل التأويلات التي رافقت الفيلم قبيل خروجه للوجود، إلا أن اللقطات المسربة جعلت لبنى أبيضار في قلب فضيحة جنسية بامتياز، بدون ذكر الفضائح التي نشرت غسيلها في كتاب خاص بها، والذي لقيت بسببه بعض التعاطف وإن كان نادرا إلا أن البعض تضامن سريا مع لبنى.

المثير في هذا الملف، هو أن المخرج الذي وضع الممثلة في هذا المأزق لم يحرك ساكنا، ولم يقف في وجه المنتقدين، بل وقف مشدوها أمام قرار منع فيلمه من دخول القاعات السينمائية المغربية، إلا أن المنع لعب لصالحه ولم يلعب بتاتا لصالح لبنى أبيضار التي هاجرت نهائيا إلى فرنسا.

ولكي تلفت أنظار الإعلام الفرنسي والمحلي، خطت أبيضار كتابا أطلقت عليه اسم «الخطيرة»، حكت فيه مراحل عديدة من حياتها، ورغم أنها مازالت صغيرة السن وفي ريعان الشباب، إلا أن كتابها حمل العديد من المشاهد البئيسة التي كتبتها لبنى وكأنها تعيشها الآن، وهو الشيء الذي جعل الكثير يتعاطف مع فنانة أنهت مسارها الفني في المغرب قبل أن يبدأ، وذلك بسبب فيلم «الزين لي فيك» الذي ضم مشاهد جنسية حية، قلبت حياة أبيضار رأسا على عقب.





