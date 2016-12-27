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بعد رياضة الجيتسكي:هذه هي الهواية التي مارسها الملك بمراكش

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 18:19 بعد رياضة الجيتسكي:هذه هي الهواية التي مارسها الملك بمراكش | مجتمع
بعد رياضة الجيتسكي:هذه هي الهواية التي مارسها الملك بمراكش
خرج الملك محمد السادس في رحلة صيد بإحدى المحميات الواقعة بجبال الأطلس الكبير بدائرة أيت أورير التابعة لإقليم الحوز، وذلك حسب ما كشف عنه مصادر إعلامية مراكشية.

"شوف تيفي"

خرج الملك محمد السادس في رحلة صيد بإحدى المحميات الواقعة بجبال الأطلس الكبير بدائرة أيت أورير التابعة لإقليم الحوز، وذلك حسب ما كشف عنه مصادر إعلامية مراكشية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الملك توجه ظهر اليوم الثلاثاء، إلى المنطقة المذكورة لممارسة هوايته المفضلة وهي القنص.

تجدر الإشارة إلى أن "الملك محمد السادس، حل وسط الأسبوع الماضي، بمدينة مراكش، ودشن مجموعة من المشاريع التنموية.

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