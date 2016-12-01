 لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا ! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة | مجتمع

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل | مجتمع

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية | اقتصاد

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية

عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في قضية الشاب جاد ضحية الزماكرية بمراكش+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في قضية الشاب جاد ضحية الزماكرية بمراكش+فيديو

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة | بوليتيك

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة

اتصالات المغرب أوسع شبكة وطنية بتغطيتها 73% من الساكنة بخدمة 4G والمغرب يحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدما على ألمانيا وفرنسا وانجلترا | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' أوسع شبكة وطنية بتغطيتها 73% من الساكنة بخدمة 4G والمغرب يحتل الرتبة الثانية في

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا !

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 18:15 لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا ! | بوليتيك
لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا !
يعقد في هذه الأثناء، رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران اجتماعا عاجلا مساء اليوم الثلاثاء للمجلس الحكومي قبل رحلته لموريتانيا، وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أعلنت اليوم الثلاثاء في بلاغ

شوف تيفي


يعقد في هذه الأثناء، رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران اجتماعا عاجلا مساء اليوم الثلاثاء للمجلس الحكومي قبل رحلته لموريتانيا، وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أعلنت اليوم الثلاثاء في بلاغ مفاجئ، أن مجلس الحكومة سيناقش نقطة وحيدة في جدول أعماله، وهي المصادقة على مشروع قانون خاص بتصفية السنة المالية لسنة 2014.

وسينتقل رئيس الحكومة رفقة ناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية عشية اليوم على الساعة السابعة مساء نحو القطر الموريتاني في مهمة دبلوماسية، وبتكليف من الملك. حيث سيلتقي الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتوضيح الموقف المغربي من وحدة الأراضي الموريتانية، وإذابة جبل الجليد الذي يحول دون تطبيع العلاقات بين البلدين الشقيقين.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك موريتانيا مجلس الحكومة لقاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة | بوليتيك

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا تاريخيا يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 | بوليتيك

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن ''قرارا تاريخيا'' يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967

زوجة الانفصالي نعمة أصفاري تستعين بثلاثة محامين فرنسيين مؤيدين للأطروحة الانفصالية لقلب موازين محاكمة اكديم ايزيك | بوليتيك

زوجة الانفصالي نعمة أصفاري تستعين بثلاثة محامين فرنسيين مؤيدين للأطروحة الانفصالية لقلب موازين محاكمة ''اكديم ايزيك''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحلقة التانية من سلسلة شادين ستون مع الشرقي بعنوان : التبويقة | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

الحلقة التانية من سلسلة شادين ستون مع الشرقي بعنوان : التبويقة

عاجل.. ردو بالكم يالمغاربة انتشار دواء يدعي علاج السرطان يقتل في الحين | زووم

عاجل.. ردو بالكم يالمغاربة انتشار دواء يدعي علاج السرطان يقتل في الحين

رادار مثبث على سيارات عادية في طرقات المغرب | قنوات أخرى

رادار مثبث على سيارات عادية في طرقات المغرب

فضيحة من العيار الثقيل ..تسريب تسجيلات صوتية بين شبكة للدعارة و بعض الخليجيين..كيصيفطو التصاور ويدوزو الليلة الجنسية بـ1000 درهم | بــووز

فضيحة من العيار الثقيل ..تسريب تسجيلات صوتية بين شبكة للدعارة و بعض الخليجيين..كيصيفطو التصاور ويدوزو الليلة الجنسية بـ1000 درهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا ! | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا !

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة | مجتمع

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل | مجتمع

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.