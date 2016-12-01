لهذه الأسباب ..بنكيران يجمع حكومته قبل السفر لموريتانيا ! ﻿

يعقد في هذه الأثناء، رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران اجتماعا عاجلا مساء اليوم الثلاثاء للمجلس الحكومي قبل رحلته لموريتانيا، وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أعلنت اليوم الثلاثاء في بلاغ

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يعقد في هذه الأثناء، رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران اجتماعا عاجلا مساء اليوم الثلاثاء للمجلس الحكومي قبل رحلته لموريتانيا، وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أعلنت اليوم الثلاثاء في بلاغ مفاجئ، أن مجلس الحكومة سيناقش نقطة وحيدة في جدول أعماله، وهي المصادقة على مشروع قانون خاص بتصفية السنة المالية لسنة 2014.

وسينتقل رئيس الحكومة رفقة ناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية عشية اليوم على الساعة السابعة مساء نحو القطر الموريتاني في مهمة دبلوماسية، وبتكليف من الملك. حيث سيلتقي الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتوضيح الموقف المغربي من وحدة الأراضي الموريتانية، وإذابة جبل الجليد الذي يحول دون تطبيع العلاقات بين البلدين الشقيقين.