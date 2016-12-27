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عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 18:01 عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة | مجتمع
عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة
شهدت نافورة الدار البيضاء المتواجدة على مستوى ساحة محمد الخامس، قبل قليل، وقوع حادث خطير، بطلتها سيدة مسنة، سقطت في حفرة للصرف الصحي.

"شوف تيفي"



شهدت نافورة الدار البيضاء المتواجدة على مستوى ساحة محمد الخامس، قبل قليل، وقوع حادث خطير، بطلتها سيدة مسنة، سقطت في حفرة للصرف الصحي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة المسنة، سقطت في مشهد وصف بالمروع والخطر داخل حفرة الصرف الصحي التي لا تتوفر على غطاء، نظرا لوجود كمية مهمة من المياه بها.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل السيدة المسنة إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات الضرورية، عقب تعرضها لمجموعة من الإصابات.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مولاي يوسف السيدة المسنة الصرف الصحي

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