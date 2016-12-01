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هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 17:42 هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك
هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني
أكد موقع ''الأخبار'' الموريتاني، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر رسمية موريتانية، بأن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيصل إلى مدينة الزويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور شمالي موريتانيا يوم غد الأربعاء ،


"شوف تيفي"

أكد موقع "الأخبار" الموريتاني، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر رسمية موريتانية، بأن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران سيصل إلى مدينة الزويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور شمالي موريتانيا يوم غد الأربعاء ، وذلك من أجل عقد لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وأوضح الموقع ذاته بأن الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز قرر استقبال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكران في ولاية تيرس الزمور، حيث يقضي عطلته السنوية.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، قرر إيفاد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الرئيس الموريتاني الحكومة المغربية مدينة الزويرات ولاية تيرس

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