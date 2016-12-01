 سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة | مجتمع

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل | مجتمع

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية | اقتصاد

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية

عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في قضية الشاب جاد ضحية الزماكرية بمراكش+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في قضية الشاب جاد ضحية الزماكرية بمراكش+فيديو

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة | بوليتيك

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة

اتصالات المغرب أوسع شبكة وطنية بتغطيتها 73% من الساكنة بخدمة 4G والمغرب يحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدما على ألمانيا وفرنسا وانجلترا | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' أوسع شبكة وطنية بتغطيتها 73% من الساكنة بخدمة 4G والمغرب يحتل الرتبة الثانية في

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 17:41 سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل | مجتمع
سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل
تم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تروم خلق مراكز للتوجيه لتسهيل إمكانية إدماج الشباب في سوق

"شوف تيفي"

 

تم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تروم خلق مراكز للتوجيه لتسهيل إمكانية إدماج الشباب في سوق الشغل.

ووقع هذه الاتفاقية، العربي بن الشيخ المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل ودينا المنصوري مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، وذلك تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و السفارة الأمريكية.

وبموجب هذه المذكرة، تتعهد الوكالة الأمريكية بإنجاز مركزين للتوجيه الوظيفي بكل من الدار البيضاء وطنجة وتجهيزهما بكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة مع التأطير، في حين سيتكفل المكتب بتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية تدبيرهما.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التعاون الثنائي القائم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة خاصة في ما يتعلق بقطاع التكوين المهني، وذلك عقب ثلة من المنجزات المشتركة الناجحة من أجل دعم سبل التكوين في آليات البحث عن فرص الشغل بما في ذلك اللغات الحية وربط الاتصال بالعالم المهني.

وجاء توقيع هذا الاتفاق تتويجا لحفل افتتاح مركز جديد برحاب المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالحي الحسني، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي تنهجها الوزارة الوصية في أفق 2021 من أجل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين القطاعين الخاص والعام خاصة في مجال التكوين المهني، وكذا وفقا للاهتمامات التي تنهجها الوكالة لدعم التمدرس والحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مركز التكوين الوكالة الأمركية للتنمية الدولية التأطير الدار البيضاء طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة | مجتمع

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة

بسبب خطافة تطبيق Uber .. أكثر من 200 طاكسي يَشُلون حركة شارع الراشيدي بالبيضاء | مجتمع

بسبب ''خطافة تطبيق Uber ''.. أكثر من 200 طاكسي يَشُلون حركة شارع الراشيدي بالبيضاء

فتاة في ريعان شبابها محتاجة لعملية مستعجلة بسبب مرض السرطان | مجتمع

فتاة في ريعان شبابها محتاجة لعملية مستعجلة بسبب مرض السرطان

بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل | مجتمع

بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحلقة التانية من سلسلة شادين ستون مع الشرقي بعنوان : التبويقة | قنوات أخرى
منذ 2 دقائق

الحلقة التانية من سلسلة شادين ستون مع الشرقي بعنوان : التبويقة

عاجل.. ردو بالكم يالمغاربة انتشار دواء يدعي علاج السرطان يقتل في الحين | زووم

عاجل.. ردو بالكم يالمغاربة انتشار دواء يدعي علاج السرطان يقتل في الحين

رادار مثبث على سيارات عادية في طرقات المغرب | قنوات أخرى

رادار مثبث على سيارات عادية في طرقات المغرب

فضيحة من العيار الثقيل ..تسريب تسجيلات صوتية بين شبكة للدعارة و بعض الخليجيين..كيصيفطو التصاور ويدوزو الليلة الجنسية بـ1000 درهم | بــووز

فضيحة من العيار الثقيل ..تسريب تسجيلات صوتية بين شبكة للدعارة و بعض الخليجيين..كيصيفطو التصاور ويدوزو الليلة الجنسية بـ1000 درهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة | مجتمع
منذ 4 دقائق

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل | مجتمع

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية | اقتصاد

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.