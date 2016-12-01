سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل ﻿

تم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تروم خلق مراكز للتوجيه لتسهيل إمكانية إدماج الشباب في سوق

"شوف تيفي"

تم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تروم خلق مراكز للتوجيه لتسهيل إمكانية إدماج الشباب في سوق الشغل.

ووقع هذه الاتفاقية، العربي بن الشيخ المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل ودينا المنصوري مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، وذلك تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و السفارة الأمريكية.

وبموجب هذه المذكرة، تتعهد الوكالة الأمريكية بإنجاز مركزين للتوجيه الوظيفي بكل من الدار البيضاء وطنجة وتجهيزهما بكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة مع التأطير، في حين سيتكفل المكتب بتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية تدبيرهما.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التعاون الثنائي القائم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة خاصة في ما يتعلق بقطاع التكوين المهني، وذلك عقب ثلة من المنجزات المشتركة الناجحة من أجل دعم سبل التكوين في آليات البحث عن فرص الشغل بما في ذلك اللغات الحية وربط الاتصال بالعالم المهني.

وجاء توقيع هذا الاتفاق تتويجا لحفل افتتاح مركز جديد برحاب المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالحي الحسني، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي تنهجها الوزارة الوصية في أفق 2021 من أجل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين القطاعين الخاص والعام خاصة في مجال التكوين المهني، وكذا وفقا للاهتمامات التي تنهجها الوكالة لدعم التمدرس والحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.