عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية ﻿

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء الرحلات المبرمجة يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 من وإلى مدينة الداخلة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء الرحلات المبرمجة يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 من وإلى مدينة الداخلة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضح بلاغ للشركة أنه "نتيجة العواصف الرملية التي تم الإعلان عنها من طرف مصالح الأرصاد الجوية الوطنية بجهة واد الذهب، يتعذر إقلاع أو نزول أي طائرة على مدرجات مطار الداخلة".

"وإذ تجدد اعتذارها عن هذه الوضعية الخارجة عن إرادتها" يضيف البلاغ، "تخبر الخطوط الملكية المغربية الركاب المعنيين أنها وضعت مجموعة من التدابير لصالحهم، فالبنسبة للزبناء الذين تم إلغاء رحلاتهم، بإمكانهم تأجيل الرحلة لتاريخ لاحق خلال الأسبوعين القادمين دون أداء المصاريف الإضافية مع شرط توفر المقاعد. كما بإمكانهم إلغاء التذكرة واستعادة قيمتها".

ويأتي إلغاء هذه الرحلات، حسب البلاغ، بعد تفاقم سوء الأحوال الجوية منذ يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن تعليق الرحلات التي كانت مبرمجة خلال اليومين الماضيين.