 عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة | مجتمع

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل | مجتمع

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية | اقتصاد

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية

عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في قضية الشاب جاد ضحية الزماكرية بمراكش+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في قضية الشاب جاد ضحية الزماكرية بمراكش+فيديو

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة | بوليتيك

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة

اتصالات المغرب أوسع شبكة وطنية بتغطيتها 73% من الساكنة بخدمة 4G والمغرب يحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدما على ألمانيا وفرنسا وانجلترا | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' أوسع شبكة وطنية بتغطيتها 73% من الساكنة بخدمة 4G والمغرب يحتل الرتبة الثانية في

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 17:36 عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية | اقتصاد
عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء الرحلات المبرمجة يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 من وإلى مدينة الداخلة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

 

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء الرحلات المبرمجة يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 من وإلى مدينة الداخلة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضح بلاغ للشركة أنه "نتيجة العواصف الرملية التي تم الإعلان عنها من طرف مصالح الأرصاد الجوية الوطنية بجهة واد الذهب، يتعذر إقلاع أو نزول أي طائرة على مدرجات مطار الداخلة".

"وإذ تجدد اعتذارها عن هذه الوضعية الخارجة عن إرادتها" يضيف البلاغ، "تخبر الخطوط الملكية المغربية الركاب المعنيين أنها وضعت مجموعة من التدابير لصالحهم، فالبنسبة للزبناء الذين تم إلغاء رحلاتهم، بإمكانهم تأجيل الرحلة لتاريخ لاحق خلال الأسبوعين القادمين دون أداء المصاريف الإضافية مع شرط توفر المقاعد. كما بإمكانهم إلغاء التذكرة واستعادة قيمتها".

ويأتي إلغاء هذه الرحلات، حسب البلاغ، بعد تفاقم سوء الأحوال الجوية منذ يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن تعليق الرحلات التي كانت مبرمجة خلال اليومين الماضيين.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مطار الداخلة الخطوط الملكية المغربية الأحوال الجوية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

اتصالات المغرب أوسع شبكة وطنية بتغطيتها 73% من الساكنة بخدمة 4G والمغرب يحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدما على ألمانيا وفرنسا وانجلترا | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' أوسع شبكة وطنية بتغطيتها 73% من الساكنة بخدمة 4G والمغرب يحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدما على ألمانيا وفرنسا وانجلترا

عاجل: الخطوط الملكية المغربية تصدر بلاغا بخصوص تعليق رحلة (أ تي 497) الرابطة بين الدار البيضاء والداخلة | اقتصاد

عاجل: الخطوط الملكية المغربية تصدر بلاغا بخصوص تعليق رحلة (أ تي 497) الرابطة بين الدار البيضاء والداخلة

عثمان بنجلون يتأسف على التأخر في تشكيل الحكومة.. ويطمئن الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين بأن هناك ضمانات من ملك البلاد | اقتصاد

عثمان بنجلون يتأسف على التأخر في تشكيل الحكومة.. ويطمئن الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين بأن هناك ضمانات من ملك البلاد

فولسفاكن تسلم دفعة مكونة من 10 آلاف سيارة وتسجل نموا بـ 82+% في مبيعاتها خلال سنة 2016 | اقتصاد

''فولسفاكن'' تسلم دفعة مكونة من 10 آلاف سيارة وتسجل نموا بـ 82+% في مبيعاتها خلال سنة 2016

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحلقة التانية من سلسلة شادين ستون مع الشرقي بعنوان : التبويقة | قنوات أخرى
منذ 12 دقيقة

الحلقة التانية من سلسلة شادين ستون مع الشرقي بعنوان : التبويقة

عاجل.. ردو بالكم يالمغاربة انتشار دواء يدعي علاج السرطان يقتل في الحين | زووم

عاجل.. ردو بالكم يالمغاربة انتشار دواء يدعي علاج السرطان يقتل في الحين

رادار مثبث على سيارات عادية في طرقات المغرب | قنوات أخرى

رادار مثبث على سيارات عادية في طرقات المغرب

فضيحة من العيار الثقيل ..تسريب تسجيلات صوتية بين شبكة للدعارة و بعض الخليجيين..كيصيفطو التصاور ويدوزو الليلة الجنسية بـ1000 درهم | بــووز

فضيحة من العيار الثقيل ..تسريب تسجيلات صوتية بين شبكة للدعارة و بعض الخليجيين..كيصيفطو التصاور ويدوزو الليلة الجنسية بـ1000 درهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة | مجتمع
منذ 15 دقيقة

عاجل وخطير..شوفو شنو وقع في نافورة البيضاء +تفاصيل مثيرة وصادمة

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه بنكيران بالرئيس الموريتاني

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل | مجتمع

سار للشباب المغاربة: وكالة أمريكية للتنمية الدولية تُسهل إدماج الشباب في سوق الشغل

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية | اقتصاد

عاجل..الخطوط الملكية المغربية تعلن عن إلغاء الرحلات من وإلى الداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.