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عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 17:23 عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح | حوادث و حقوق
عاجل ومؤلم..تفاصيل جديدة ومروعة بخصوص فاجعة الشاون الطرقية والتي حصدت 10 أرواح
قال البشير جباري المندوب السامي للصحة بمدينة تطوان،إن مستشفى سانية الرمل، استقبل جثة واحدة من بين 10 سقطوا في فاجعة الشاون الطرقية.

"شوف تيفي":

قال البشير جباري المندوب السامي للصحة بمدينة تطوان،إن مستشفى سانية الرمل، استقبل جثة واحدة من بين 10 سقطوا في فاجعة الشاون الطرقية.

وأوضح جباري في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل، بأن باقي جثة القتلى تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي لمدينة شفشاون، بالإضافة إلى باقي الجرحى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المندوب بأن الأخبار الأولى التي تم تداولها بخصوص هذه الحادثة التي وصفها بالمروعة، تشير إلى أن شاحنة اصطدمت بقوة بسيارة من الحجم الكبير، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لإقليم شفشاون، أفادت أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، في حادثة سير وقعت، زوال اليوم الثلاثاء، بالطريق الإقليمية رقم 4105 الرابطة بين واد لاو وشفشاون، على مستوى الجماعة القروية "تاسيفت".

 

 

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المغرب شوف تيفي مستشفى سانية الرمل مدينة شفشاون الجرحى

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