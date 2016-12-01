عاجل..هذا هو الحكم الصادر في قضية الشاب جاد ضحية الزماكرية بمراكش+فيديو ﻿

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، بسجن مهاجر مغربي بالديار الهولندية لمدة 10 سنوات سجنا نافدا، عقب تورطه في جريمة قتل شاب مراكشي يدعى بوبكر والذي كان ملقبا قيد حياته بين أصدقائه بـ ''جاد''.

''شوف تيفي''



قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، بسجن مهاجر مغربي بالديار الهولندية لمدة 10 سنوات سجنا نافدا، عقب تورطه في جريمة قتل شاب مراكشي يدعى بوبكر والذي كان ملقبا قيد حياته بين أصدقائه بـ ''جاد''.



وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن تفاصيل مقتل الشاب جاد الذي يعمل كضابط إيقاع بأحد الملاهي الليلية بالمدينة الحمراء في 14 من شهر مارس الماضي، بعد أن تعرض للدهس من سيارة تحمل ترقيما هولنديا على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي بحي جليز،عقب نشوب خلاف بينه وبين ثلاثة مغاربة مهاجرين بالديار الهولندية.



تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، اعتقلت ثلاثة أشخاص، متورطين في مقتل الشاب ''جاد''، ومن المنتظر أن تدلي العدالة بكلمتها في خصوص باقي المتورطين.