عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة ﻿

''شوف تيفي''+''و م ع''
أفادت السلطات المحلية لإقليم شفشاون أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، في حادثة سير وقعت، زوال اليوم الثلاثاء، بالطريق الإقليمية رقم 4105 الرابطة بين واد لاو وشفشاون، على مستوى الجماعة القروية ''تاسيفت''.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام شاحنة بسيارة من الحجم الكبير (فورغونيت)، مما أدى إلى مصرع تسعة أشخاص في مكان الحادث، فيما توفي الشخص العاشر أثناء نقله إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان.
وأضافت أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
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