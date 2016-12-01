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عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 15:54 عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة | بوليتيك
عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أجرى اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

شوف تيفي
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، أجرى اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

وفي مايلي نص بلاغ الديوان الملكي :

''أجرى صاحب الملك محمد السادس، نصره الله، صباح اليوم، اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

وخلال هذا الاتصال جدد جلالة الملك لفخامة الرئيس، التعبير عن دعم جلالته ومشاعر الصداقة الراسخة، وكذا تشبثه بعلاقات حسن الجوار والتضامن بين البلدين، المبنية على روابط عريقة وأسرية والتي ظلت على الدوام قائمة بين الشعبين.

كما حرص جلالة الملك على التأكيد لفخامة الرئيس على أن المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الاسلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات القانون الدولي.

وعبر قائدا البلدين أيضا عن عزمهما على الحفاظ على هذه العلاقات من كل محاولة للمس بها، أيا كان مصدرها أو دوافعها.

وفي هذا الصدد، قرر الملك إيفاد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة، إلى الرئيس الموريتاني.

وطلب الملك من رئيس الحكومة تبديد كل سوء فهم قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وموريتانيا''.

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