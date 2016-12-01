 ''اتصالات المغرب'' تغطي 73 % من الساكنة بخدمة 4G وتحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدمة على ألمانيا وفرنسا وانجلترا ﻿
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''اتصالات المغرب'' تغطي 73 % من الساكنة بخدمة 4G وتحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدمة على ألمانيا وفرنسا وانجلترا

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 15:09 اتصالات المغرب تغطي 73 % من الساكنة بخدمة 4G وتحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدمة على ألمانيا وفرنسا وانجلترا | اقتصاد
''اتصالات المغرب'' تغطي 73 % من الساكنة بخدمة 4G وتحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدمة على ألمانيا وفرنسا وانجلترا
بالمقارنة مع عدد من دول العالم، حصدت شبكة 4G لـ ''اتصالات المغرب'' عطاء منقطع النظير، بحسب تقرير ''National Infrastructure Commission''، التي صنفت الشبكة من حيث الجودة في المرتبة 48 عالميا، متقدمة على شبكات كل من

شوف تيفي

بالمقارنة مع عدد من دول العالم، حصدت شبكة 4G لـ ''اتصالات المغرب'' عطاء منقطع النظير، بحسب تقرير ''National Infrastructure Commission''، التي صنفت الشبكة من حيث الجودة في المرتبة 48 عالميا، متقدمة على شبكات كل من بريطانيا (54 عالميا) وألمانيا (58 عالميا) وأيضا فرنسا (71 عالميا).
أما على المستوى الإفريقي، فذكر بلاغ المجموعة أن المغرب احتل المركز الثاني، خلف جنوب إفريقيا (40 عالميا)، أما على المستوى العربي فقد جاءت شبكة 4G لاتصالات المغرب خلف الكويت وقطر والإمارات العربية والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان.
وأضاف البلاغ أن ''اتصالات المغرب'' تبقى هي الرائدة على مستوى الشبكة الوطنية، فقد أحرزت لقب 2016 لأسرع شبكة للهاتف النقال في المغرب، الذي تمنحه وكالة ''أوكلا سبيد تيست''، الرائدة عالميا في مجال تطبيقات فحص الشبكات واختبارات عرض النطاق الترددي.

وأفاد البلاغ ذاته بأن هذا الاعتراف الدولي، يعد ثمرة المجهودات المضاعفة التي تقوم بها المؤسسة في مجال الاستثمارات في البنيات التحتية وأرضية الشبكات، وأن هذا اللقب يعد تأكيدا للاعتراف الدولي بريادة اتصالات المغرب. مشيرا إلى أن شبكة 4G+ تغطي حاليا 73 في المائة من الساكنة، وبالتالي هي الأوسع في التراب الوطني. وتقترح ''اتصالات المغرب''، حصريا، تكنولوجيا 4G+ لزبنائها، مع صبيب يفوق 552 ميغابايت في الثانية.

وتؤكد المجموعة أنها ستستكمل استثماراتها، مع توفير آخر تكنولوجيا الاتصال، لتوفير امتيازات في ما يخص تغطية التراب الوطني، وتطوير آليات الربط الدولي ومواكبة احتياجات واستعمالات الزبناء.

 

 

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