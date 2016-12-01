 المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن ''قرارا تاريخيا'' يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة | بوليتيك

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة

اتصالات المغرب تغطي 73 % من الساكنة بخدمة 4G وتحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدمة على ألمانيا وفرنسا وانجلترا | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' تغطي 73 % من الساكنة بخدمة 4G وتحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدمة على ألمانيا

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا تاريخيا يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 | بوليتيك

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن ''قرارا تاريخيا'' يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة

زوجة الانفصالي نعمة أصفاري تستعين بثلاثة محامين فرنسيين مؤيدين للأطروحة الانفصالية لقلب موازين محاكمة اكديم ايزيك | بوليتيك

زوجة الانفصالي نعمة أصفاري تستعين بثلاثة محامين فرنسيين مؤيدين للأطروحة الانفصالية لقلب موازين

عاجل.. الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الموريتاني

تفاصيل أمنية جديدة في قضية الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو بوجه مكشوف وهو يتهم زوجته بخيانته بالبيضاء | حوادث و حقوق

تفاصيل أمنية جديدة في قضية الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو بوجه مكشوف وهو يتهم زوجته بخيانته بالبيضاء

فضيحة.. فيديو جنسي يهز مدينة الدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فضيحة.. فيديو جنسي يهز مدينة الدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل

بسبب خطافة تطبيق Uber .. أكثر من 200 طاكسي يَشُلون حركة شارع الراشيدي بالبيضاء | مجتمع

بسبب ''خطافة تطبيق Uber ''.. أكثر من 200 طاكسي يَشُلون حركة شارع الراشيدي بالبيضاء

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن ''قرارا تاريخيا'' يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 14:56 المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا تاريخيا يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 | بوليتيك
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن ''قرارا تاريخيا'' يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967
عبر المغرب عن ترحيبه بتبني مجلس الأمن الدولي ''قرارا تاريخيا'' يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 ، مسجلا بارتياح إجماع المنتظم الدولي

 ''شوف تيفي'' + ''وم ع''

عبر المغرب عن ترحيبه بتبني مجلس الأمن الدولي ''قرارا تاريخيا'' يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 ، مسجلا بارتياح إجماع المنتظم الدولي على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الثلاثاء، أنه '' على إثر تبني مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 23 دجنبر الجاري، القرار رقم 2334 (2016) الذي يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، تعبر المملكة المغربية عن ترحيبها بهذا القرار التاريخي، مسجلة بارتياح إجماع المنتظم الدولي على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا صارخا لمقتضيات القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة''.

وأضاف البلاغ أن المغرب يعتبر أن ''تمادي إسرائيل في سياستها الاستيطانية يشكل تهديدا لفرص السلام بالمنطقة ونسفا لكل الجهود الرامية للتوصل إلى حل نهائي عادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، قائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين''.

وسجل أن المملكة المغربية، وانطلاقا من الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ونصرة القضية الفلسطينية، تجدد موقفها الثابت والمساند للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سياسة الاستطان إسرائيل فلسطين السلام النزاع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة | بوليتيك

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة

زوجة الانفصالي نعمة أصفاري تستعين بثلاثة محامين فرنسيين مؤيدين للأطروحة الانفصالية لقلب موازين محاكمة اكديم ايزيك | بوليتيك

زوجة الانفصالي نعمة أصفاري تستعين بثلاثة محامين فرنسيين مؤيدين للأطروحة الانفصالية لقلب موازين محاكمة ''اكديم ايزيك''

عاجل.. الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الموريتاني | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الموريتاني

عاجل:هذا ما فعله بنكيران قبل سفره إلى موريتانيا | بوليتيك

عاجل:هذا ما فعله بنكيران قبل سفره إلى موريتانيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل.. ردو بالكم يالمغاربة انتشار دواء يدعي علاج السرطان يقتل في الحين | زووم
منذ 18 دقيقة

عاجل.. ردو بالكم يالمغاربة انتشار دواء يدعي علاج السرطان يقتل في الحين

رادار مثبث على سيارات عادية في طرقات المغرب | قنوات أخرى

رادار مثبث على سيارات عادية في طرقات المغرب

فضيحة من العيار الثقيل ..تسريب تسجيلات صوتية بين شبكة للدعارة و بعض الخليجيين..كيصيفطو التصاور ويدوزو الليلة الجنسية بـ1000 درهم | بــووز

فضيحة من العيار الثقيل ..تسريب تسجيلات صوتية بين شبكة للدعارة و بعض الخليجيين..كيصيفطو التصاور ويدوزو الليلة الجنسية بـ1000 درهم

بكاميرا خفية..شوفو الفرق بين البنت و الولد تقطع بيهم الحبل فشوارع كازا | بــووز

بكاميرا خفية..شوفو الفرق بين البنت و الولد تقطع بيهم الحبل فشوارع كازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

عاجل:يا ربي السلامة..فاجعة طرقية تودي بحياة 10 أشخاص بالشاون و هذه التفاصيل المؤلمة

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة | بوليتيك

عاجل:هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس موريتانيا في الاتصال الهاتفي..تفاصيل جديدة

اتصالات المغرب تغطي 73 % من الساكنة بخدمة 4G وتحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدمة على ألمانيا وفرنسا وانجلترا | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' تغطي 73 % من الساكنة بخدمة 4G وتحتل الرتبة الثانية في إفريقيا متقدمة على ألمانيا

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا تاريخيا يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 | بوليتيك

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن ''قرارا تاريخيا'' يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.