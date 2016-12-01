زوجة الانفصالي نعمة أصفاري تستعين بثلاثة محامين فرنسيين مؤيدين للأطروحة الانفصالية لقلب موازين محاكمة ''اكديم ايزيك'' ﻿

عاد عميل البوليساريو نعمة أصفاري إلى استفزازاته الانفصالية، بالتزامن مع إعادة فصول محاكمة ''اكديم ايزيك''... وعلمت ''شوف تيفي'' من خلال مصادر مطلعة، أن زوجة الانفصالي الفرنسية ''كلود كانجين'' انتدبت 3

شوف تيفي: مصطفى لختاصير

عاد عميل البوليساريو نعمة أصفاري إلى استفزازاته الانفصالية، بالتزامن مع إعادة فصول محاكمة ''اكديم ايزيك''... وعلمت ''شوف تيفي'' من خلال مصادر مطلعة، أن زوجة الانفصالي الفرنسية ''كلود كانجين'' انتدبت 3 محامين فرنسيين للدفاع عن زوجها، لكنهم لم يقدموا أسماء الإطارات الحقوقية التي يمثلونها أثناء تنصيبهم أمام محكمة الاسئناف بالرباط في الجلسة الأولى للمحاكمة التي جرت يوم 26 دجنبر. وأضافت المصادر أن المحامين الفرنسيين يتبنون أطروحة المتهمين الانفصالية، وطالبوا بمتابعة موكلهم أصفاري ومن معه في حالة سراح. وهو المطلب الذي جاء به أيضا 7 محامين مغاربة نصبوا أنفسهم للدفاع عن المتهمين، من بينهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت محاميا باسمها. وجاءت دعوة الدفاع الفرنسي الموالي للانفصالي أصفاري بمتابعته في حالة سراح، مخالفة للمساطر القانونية، وخاصة الحكم الذي صدر في حق هذا الشخص سابقا، والذي أدانه بـ 30 سنة سجنا، لتورطه بشكل واضح في عمليات القتل التي استهدفت 11 عنصرا من الأمنيين شهداء الواجب، الذين قضوا في إحدى العمليات الأكثر همجية، من تشويه الجثث والتبول عليها ودهسها بواسطة العربات وغيرها من فصول البربرية التي لاتقبل بها الأعراف الانسانية. حيث وجهت إليه إلمحكمة العسكرية بالرباط في وقت سابق تهمة ''تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك''. وكانت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قضت في مطلع نونبر الماضي بعدم قبول شكاية تعذيب رفعها النعمة أصفاري ضد الرباط. وهي أحكام تؤكد أن أصفاري ومن خلال زوجته كلود، يحاول توجيه المحاكمة الحالية إلى منحى بعيد عن لب القضية، بتنصيب محامين يميلون للأطروحة الانفصالية. واتضح ذلك من خلال مطالبتهم لهيئة المحكمة بعدم قبول تنصيب أسر الضحايا كطرف مدني، في محاولة لإقصائهم وتحريف مسار القضية، وهذا مطلب مخالف لدستور فاتح يوليوز الذي نص على سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بين هذه المواثيق والاتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يتكلم بالتفصيل عن معايير المحاكمة العادلة. حسب ما أكدته مصادرنا..