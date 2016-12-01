عاجل.. الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الموريتاني ﻿

كشفت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، قبل قليل، بأن الملك محمد السادس، اتصل هاتفياً بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

''شوف تيفي''





كشفت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، قبل قليل، بأن الملك محمد السادس، اتصل هاتفياً بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وأوضحت الوكالة بأن رئيس جمهورية مويتانيا محمد ولد عبد العزيز تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أخيه الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تطرقا خلاله للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وللتطورات على المستوى الإقليمي والدولي''.

وتجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''،كشفت بأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سيحل بموريتانيا خلال الساعات المقبلة من أجل اللقاء بالرئيس الموريتاني.