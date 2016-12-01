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تفاصيل أمنية جديدة في قضية الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو بوجه مكشوف وهو يتهم زوجته بخيانته بالبيضاء

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 14:06 تفاصيل أمنية جديدة في قضية الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو بوجه مكشوف وهو يتهم زوجته بخيانته بالبيضاء | حوادث و حقوق
تفاصيل أمنية جديدة في قضية الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو بوجه مكشوف وهو يتهم زوجته بخيانته بالبيضاء
في جديد الفيديو الذي ظهر خلاله شخص وهو يتحدث بوجه مكشوف ويتهم زوجته بخيانته وهي في حالة سكر، كشفت ولاية أمن الدار البيضاء،اليوم الثلاثاء، أن البحث المنجز في هذا الموضوع أكد أن مصلحة المداومة توصلت

 ''شوف تيفي''

 في جديد الفيديو الذي ظهر خلاله شخص وهو يتحدث بوجه مكشوف ويتهم زوجته بخيانته وهي في حالة سكر، كشفت ولاية أمن الدار البيضاء،اليوم الثلاثاء، أن البحث المنجز في هذا الموضوع أكد أن مصلحة المداومة توصلت بإشعار يتعلق بشكاية بالخيانة الزوجية، وعند انتقالها إلى عين المكان، عاين ضابط وأعوان الشرطة القضائية وجود أربعة أشخاص بصالون الشقة، ليتم سياقة الجميع إلى مقر المصلحة من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات الضرورية، باستثناء شخص واحد تمكن من الفرار بعد أن تخلى عن بطاقته الوطنية بعين المكان.


وحسب بيان حقيقة صادر عن ولاية الدار البيضاء،توصلت به ''شوف تيفي'' فقد تم الاستماع إلى جميع أطراف القضية، بمن فيهم زوجة المشتكي التي أفادت أنها في نزاع أسري مستمر معه حول النفقة، مما اضطرها إلى إيجار غرفة داخل شقتها دون علم زوجها لإحدى المشتبه بهم لتغطية مصاريف البيت، وأنها طلبت من أحد المشتكى بهم، الذي يبقى أحد معارف أخيها، نقلها يوم الواقعة لمقر سكنها رفقة أحد أصدقائه قبل أن يتفاجؤوا بالزوج يقفل عليهم الباب ويطلب حضور عناصر الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته بأن عناصر الشرطة، عاينت حالة السكر على أحد المشتكى بهم، مما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية وتقديمه أمام النيابة العامة بتهمة السكر العلني البين والاتهام بالخيانة الزوجية، مضيفا بأن ولاية أمن الدار البيضاء، تؤكد هذه المعطيات، وتنفي أي تلاعب أو تقاعس في الإجراءات المسطرية المرتبطة بهذه القضية.

 

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المغرب شوف تيفي ولاية لدار البيضاء حالة سكر المسطرية المشتكي

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