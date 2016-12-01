فضيحة.. فيديو جنسي يهز مدينة الدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

تناقلت العديد من الهواتف النقالة عبر تطبيق الواتساب اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو جنسي فاضح، جمع بين شابة وعشيقها في أحد المستودعات الخاصة بوضع السلع بالبيضاء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الهواتف النقالة عبر تطبيق الواتساب اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو جنسي فاضح، جمع بين شابة وعشيقها في أحد المستودعات الخاصة بوضع السلع بالبيضاء.

وحسب تفاصيل هذا الفيديو فإن العشيقين هما ''رشيد وضحى''، وقد ظهرا في هذا الفيديو وهما في حالة سكر طافح خلال ممارستهما للعلاقة الجنسية المحرمة.

وعبر النشطاء بتطبيق الواتساب عن غضبهم واستيائهم الشديد من تفاصيل الفيديو، وقد طالب العديد منهم المصالح الأمنية بالتحرك وفتح تحقيق لاعتقال بطلي الفيديو بعد تسريبه.