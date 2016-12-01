بسبب ''خطافة تطبيق Uber ''.. أكثر من 200 طاكسي يَشُلون حركة شارع الراشيدي بالبيضاء ﻿

تجمهر عدد من سائقي سيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير صباح اليوم الثلاثاء بشارع الراشدي أمام المكتب الذي يمثل ''أوبر'' الشركة المغربية التي توفر خدمات التنقل لزبنائها بالمغرب.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تجمهر عدد من سائقي سيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير صباح اليوم الثلاثاء بشارع الراشدي أمام المكتب الذي يمثل ''أوبر'' الشركة المغربية التي توفر خدمات التنقل لزبنائها بالمغرب.



و حسب ما عاينت ''شوف تيفي'' فقد نظم سائقو أزيد من 200 سيارة أجرة من الحجمين الصغير و الكبير وفقة احتجاجية أمام مكتب يمثل خدمة ''أوبر'' بشارع الراشدي بقلب المدينة، مطالبين الدولة ممثلة في وزارة النقل و الداخلية للتدخل من أجل إنصاف المهنين الذين وصفوا تواجد هذه الشركة ''الوهمية'' بالغير القانوني والمنافسة الغير المشروعة والعمل غير القانوني لأنها لا تخضع كما صرح عدد من المهنيين لـ''شوف تيفي'' لقواعد اللوائح المالية والإدارية كغيرها من شركات النقل الأخرى، وبسبب ذلك يصبح نشاطها خطرا على القطاع و المواطنين.



حري بالذكر أن تطبيق ''أوبر'' والموجود حاليًا في أزيد من 37 دولة، شرع العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في مدينة نيويورك، لا سيما وأنه يتيح لزبائنه سيارة بمواصفات معينة، ويمكّن كذلك المواطنين من التواصل عبر الأنترنيت والنجاح في إيجاد سيارة في المنطقة التي يوجدون بها دون أن يعملوا على تأدية الثمن بشكل مباشر للسائق.





