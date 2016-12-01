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عاجل:الشرطة البلجيكية تحبط 6 هجمات إرهابية قبل احتفالات رأس السنة

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 13:53 عاجل:الشرطة البلجيكية تحبط 6 هجمات إرهابية قبل احتفالات رأس السنة | دولي
عاجل:الشرطة البلجيكية تحبط 6 هجمات إرهابية قبل احتفالات رأس السنة
أكد رئيس الشرطة القضائية الفدرالية البلجيكية إيريك جاكوبس أن سلطات بلاده تمكنت من إحباط ست هجمات إرهابية خلال سنتين.

شوف تيفي:

أكد رئيس الشرطة القضائية الفدرالية البلجيكية إيريك جاكوبس أن سلطات بلاده تمكنت من إحباط ست هجمات إرهابية خلال سنتين.

وصرح إيريك جاكوبس في حوار أدلى به لصحيفة (لاديرنيير أور) أنه '' بتشاور مع هيئة التنسيق لتحليل التهديدات ، تمكنا في غضون عامين، وتحديدا منذ نوفمبر 2014، من إحباط ما لا يقل عن ست هجمات إرهابية وذلك بتعاون وثيق مع أجهزة الاستخبارات '' .

وأضاف '' أن أحد أكبر المشاكل بالنسبة لأجهزته هو معالجة المعلومة الخام، فمنذ هجمات بروكسل، نواجه تدفقا كبيرا للمعلومات، و ترد البلاغات أكثر بكثير من السابق، و نتلقى حتى 600 معلومة في اليوم الواحد ''.

وشدد جاكوبس على ضرورة الاستمرار في تعزيز أجهزة الشرطة، مشيرا إلى أنه ''ليس هناك عمل استباقي كاف في بلجيكا''.

وكانت بروكسل قد تعرضت في 22 مارس الماضي إلى هجمات إرهابية استهدفت مطار زافنتم ومحطة (مالبيك) لميترو الأنفاق، وخلفت 32 قتيل و340 جريح.


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شوف تيفي المغرب بلجيكا الشرطة احباط تهديدات إرهابية

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