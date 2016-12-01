بالفيديو..أخيرا سعد لمجرد سيخرج من السجن في هذا التاريخ ﻿

كشف الفلكي اللبناني سمير طنب لمجلة سيدتي ، بأن الفنان المغربي سعد المجرد سيخرج من السجن بين نهاية 2016 وفبراير2017 بعد دفع كفالة مالية وتعويض للفرنسية لورا بريول صاحبة الدعوى والتي تتهمه باغتصابها

''شوف تيفي''

كشف الفلكي اللبناني سمير طنب لمجلة سيدتي ، بأن الفنان المغربي سعد المجرد سيخرج من السجن بين نهاية 2016 وفبراير2017 بعد دفع كفالة مالية وتعويض للفرنسية لورا بريول صاحبة الدعوى والتي تتهمه باغتصابها وتعنيفها جسديا.

وأوضح طنب بأن سعد المجرد سيبتعد لفترة عن الأضواء ثم يعود إلى نشاطه الفني بعد أشهر مُكتسباً شعبية وجماهيرية إضافية، وسيقع سنة 2017 في غرام فتاة عربية قد تكون إعلامية أو فنانة ناشئة.