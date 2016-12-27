خطير وبالصور.. شوفو كيفاش هْرسو زوج شفارة 10 سيارات في سيدي مومن بالبيضاء ﻿

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' بأن لصين، أقدما أخيرا، على سرقة وتكسير 10 سيارات بحي الهدى بسيدي مومن بالبيضاء.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن السارقين اللذين يظهران في الصور، دخلا إلى الكراج الخاص بركن السيارات والموجود على مستوى عمارة المقام بحي الهدى، وقاموا بتكسير 10 سيارات قبل أن يغادرا عين المكان.
وأضاف المصدر ذاته بأن أصحاب السيارات تقدموا بشكاية للمصالح الأمنية، من أجل اعتقال المتورطين وتقديمهما للعدالة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.