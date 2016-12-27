خطير وبالصور.. شوفو كيفاش هْرسو زوج شفارة 10 سيارات في سيدي مومن بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن لصين، أقدما أخيرا، على سرقة وتكسير 10 سيارات بحي الهدى بسيدي مومن بالبيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن لصين، أقدما أخيرا، على سرقة وتكسير 10 سيارات بحي الهدى بسيدي مومن بالبيضاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن السارقين اللذين يظهران في الصور، دخلا إلى الكراج الخاص بركن السيارات والموجود على مستوى عمارة المقام بحي الهدى، وقاموا بتكسير 10 سيارات قبل أن يغادرا عين المكان.

وأضاف المصدر ذاته بأن أصحاب السيارات تقدموا بشكاية للمصالح الأمنية، من أجل اعتقال المتورطين وتقديمهما للعدالة.