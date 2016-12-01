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عاجل:هذا ما فعله بنكيران قبل سفره إلى موريتانيا

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 13:21 عاجل:هذا ما فعله بنكيران قبل سفره إلى موريتانيا | بوليتيك
عاجل:هذا ما فعله بنكيران قبل سفره إلى موريتانيا
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة المُعين عبد الاله بنكيران،استقبل صباح اليوم الثلاثاء بمنزله بحي الليمون بالرباط،زوجة السفير الباكستاني بالمغرب ندير شدري،بحضور سعد الدين العثماني.

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة المُعين عبد الاله بنكيران،استقبل صباح اليوم الثلاثاء بمنزله بحي الليمون بالرباط،زوجة السفير الباكستاني بالمغرب ندير شدري،بحضور سعد الدين العثماني.

كما استقبل بنكيران قبل توجهه إلى موريتانيا،الوزير المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي،حسب مصادرنا الخاصة

و كانت شوف تيفي قد كشفت يوم أمس الإثنين في خبر حصري، أن رئيس الحكومة يستعد بصفته رئيسا للحكومة المكلف، التوجه إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، من أجل رأب الصدع وتذويب الخلاف بين البلدين ، والتأكيد على الروابط المتينة والعريقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والموريتاني.

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عاجل:هذا ما فعله بنكيران قبل سفره إلى موريتانيا

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