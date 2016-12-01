عاجل وانفراد..خبر محزن بخصوص قضية المجرد: تأجيل جلسة 30 دجنبر ..وهذا هو المكان الذي سيقضي فيه المعلم ليلة رأس السنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه، بأنه تم تأجيل الجلسة الخاصة بقضية سعد المجرد التي كانت مقررة يوم 30 دجنبر الجاري إلى شهر يناير المقبل.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه، بأنه تم تأجيل الجلسة الخاصة بقضية سعد المجرد التي كانت مقررة يوم 30 دجنبر الجاري إلى شهر يناير المقبل.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن تأجيل محاكمة الفنان سعد المجرد المتهم بالاغتصاب والتعنيف الجسدي، كان بسبب عطلة أعياد الميلاد وإغلاق المحاكم إلى غاية 2 من يناير المقبل، موضحا بأن هناك احتمالا بأن تعقد الجلسة التي لم يتم تحديد تاريخ رسمي لها في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يناير.

وأوضح المصدر بأن تأجيل الجلسة، يعني بأن أمل الفنان المغربي في الحصول على السراح المؤقت قبل نهاية سنة 2016 تبخر بالكامل، وبالتالي فإن الفنان سيقضي ليلة رأس السنة بعيدا عن عشاقه وأسرته بزنزانته الانفرادية في سجن ''فلوري'' بباريس.



