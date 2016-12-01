 تفاصيل مثيرة..هكذا تم ذبح مول الببوش من الوريد إلى الوريد بسبب الشذوذ الجنسي بوزان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفاصيل مثيرة..هكذا تم ذبح مول الببوش من الوريد إلى الوريد بسبب الشذوذ الجنسي بوزان | حوادث و حقوق

تفاصيل مثيرة..هكذا تم ذبح مول الببوش من الوريد إلى الوريد بسبب الشذوذ الجنسي بوزان

من أمريكا.. أمير علي في فيديو مؤثر .. مي مشات للسبيطار العسكري باش تداوا معقلوش عليها | ثقافة و فنون

من أمريكا..'' أمير علي'' في فيديو مؤثر .. '' مي مشات للسبيطار العسكري باش تداوا معقلوش عليها''

بالوثيقة.. دار البريهي توزع كعكة الدعم على شركات الإنتاج وهذه هي التفاصيل | صحافة

بالوثيقة.. دار البريهي توزع كعكة الدعم على شركات الإنتاج وهذه هي التفاصيل

عاجل..وفاة ممثل أمريكي كوميدي بسبب أزمة قلبية | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة ممثل أمريكي كوميدي بسبب أزمة قلبية

مثير..مداهمة وكر للدعارة بمارتيل..وها شنو لقاو فيه | حوادث و حقوق

مثير..مداهمة وكر للدعارة بمارتيل..وها شنو لقاو فيه

العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود | دولي

العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود

تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير | حوادث و حقوق

تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير

فتاة في ريعان شبابها محتاجة لعملية مستعجلة بسبب مرض السرطان | مجتمع

فتاة في ريعان شبابها محتاجة لعملية مستعجلة بسبب مرض السرطان

خطير:حضيو راسكم:عصابة إجرامية تحاصر المواطنين في سيارات الأجرة وتسرق ممتلكاتهم في الخلاء بأكادير | حوادث و حقوق

خطير:حضيو راسكم:عصابة إجرامية تحاصر المواطنين في سيارات الأجرة وتسرق ممتلكاتهم في الخلاء بأكادير

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

تفاصيل مثيرة..هكذا تم ذبح مول الببوش من الوريد إلى الوريد بسبب الشذوذ الجنسي بوزان

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 12:26 تفاصيل مثيرة..هكذا تم ذبح مول الببوش من الوريد إلى الوريد بسبب الشذوذ الجنسي بوزان | حوادث و حقوق
تفاصيل مثيرة..هكذا تم ذبح مول الببوش من الوريد إلى الوريد بسبب الشذوذ الجنسي بوزان
في جديد الجريمة المروعة التي هزت مدينة وزان أمس الاثنين، علمت ''شوف تيفي'' بأن السبب في ارتكابها يعود إلى علاقة الشذوذ الجنسية التي كانت بين الجاني والضحية الملقب بـ ''مول الببوش''.

 ''شوف تيفي''


في جديد الجريمة المروعة التي هزت مدينة وزان أمس الاثنين، علمت ''شوف تيفي'' بأن السبب في ارتكابها يعود إلى علاقة الشذوذ الجنسية التي كانت بين الجاني والضحية الملقب بـ ''مول الببوش''.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر ها فإن الجاني البالغ من العمر 64 عاما، أقدم على قتل ''مول الببوش'' البالغ من العمر قيد حياته 32 عاما، بعد أن وجه له ضربة خاطفة بواسطة ''هراوة''،قبل أن يقوم بذبحه من الوريد إلى الوريد.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر وفور ارتكابه للجريمة، قام بتسليم نفسه للمصالح الأمنية التي اقتادته إلى منزل الضحية الذي عثر عليه جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء وإلى جانبه ''هراوة'' وعازل طبي.
تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''،كشفت التفاصيل الأولى عن هذه الجريمة، التي هزت مدينة وزان وبالتحديد حي الرمل.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجاني الشذوذ الجنسي وزان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير..مداهمة وكر للدعارة بمارتيل..وها شنو لقاو فيه | حوادث و حقوق

مثير..مداهمة وكر للدعارة بمارتيل..وها شنو لقاو فيه

تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير | حوادث و حقوق

تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير

خطير:حضيو راسكم:عصابة إجرامية تحاصر المواطنين في سيارات الأجرة وتسرق ممتلكاتهم في الخلاء بأكادير | حوادث و حقوق

خطير:حضيو راسكم:عصابة إجرامية تحاصر المواطنين في سيارات الأجرة وتسرق ممتلكاتهم في الخلاء بأكادير

بالفيديو..الزوجة التي شرملها زوجها بمطرقة بسطات تلفظ أنفاسها الأخيرة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو..الزوجة التي شرملها زوجها بمطرقة بسطات تلفظ أنفاسها الأخيرة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بكاميرا خفية..شوفو الفرق بين البنت و الولد تقطع بيهم الحبل فشوارع كازا | بــووز
منذ 14 دقيقة

بكاميرا خفية..شوفو الفرق بين البنت و الولد تقطع بيهم الحبل فشوارع كازا

اشترى عروسة بلاستيك صينية وبعد 10 دقائق وجد بداخلها شئ لا يصدق !! تحذير خطير ! | زووم

اشترى عروسة بلاستيك صينية وبعد 10 دقائق وجد بداخلها شئ لا يصدق !! تحذير خطير !

زواج الممثل التركي مراد و المغربية إيمان.. تفاصيل وكواليس لن ترونها إلا في هذا الفيديو | قنوات أخرى

زواج الممثل التركي مراد و المغربية إيمان.. تفاصيل وكواليس لن ترونها إلا في هذا الفيديو

طريف وبالفيديو..شوفو أشنو قال بنكيران و الوفا عن تشكيلة الحكومة في لقاء مشترك | بــووز

طريف وبالفيديو..شوفو أشنو قال بنكيران و الوفا عن تشكيلة الحكومة في لقاء مشترك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تفاصيل مثيرة..هكذا تم ذبح مول الببوش من الوريد إلى الوريد بسبب الشذوذ الجنسي بوزان | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

تفاصيل مثيرة..هكذا تم ذبح مول الببوش من الوريد إلى الوريد بسبب الشذوذ الجنسي بوزان

من أمريكا.. أمير علي في فيديو مؤثر .. مي مشات للسبيطار العسكري باش تداوا معقلوش عليها | ثقافة و فنون

من أمريكا..'' أمير علي'' في فيديو مؤثر .. '' مي مشات للسبيطار العسكري باش تداوا معقلوش عليها''

بالوثيقة.. دار البريهي توزع كعكة الدعم على شركات الإنتاج وهذه هي التفاصيل | صحافة

بالوثيقة.. دار البريهي توزع كعكة الدعم على شركات الإنتاج وهذه هي التفاصيل

عاجل..وفاة ممثل أمريكي كوميدي بسبب أزمة قلبية | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة ممثل أمريكي كوميدي بسبب أزمة قلبية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.