تفاصيل مثيرة..هكذا تم ذبح مول الببوش من الوريد إلى الوريد بسبب الشذوذ الجنسي بوزان ﻿

في جديد الجريمة المروعة التي هزت مدينة وزان أمس الاثنين، علمت ''شوف تيفي'' بأن السبب في ارتكابها يعود إلى علاقة الشذوذ الجنسية التي كانت بين الجاني والضحية الملقب بـ ''مول الببوش''.

''شوف تيفي''



في جديد الجريمة المروعة التي هزت مدينة وزان أمس الاثنين، علمت ''شوف تيفي'' بأن السبب في ارتكابها يعود إلى علاقة الشذوذ الجنسية التي كانت بين الجاني والضحية الملقب بـ ''مول الببوش''.



وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر ها فإن الجاني البالغ من العمر 64 عاما، أقدم على قتل ''مول الببوش'' البالغ من العمر قيد حياته 32 عاما، بعد أن وجه له ضربة خاطفة بواسطة ''هراوة''،قبل أن يقوم بذبحه من الوريد إلى الوريد.



وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر وفور ارتكابه للجريمة، قام بتسليم نفسه للمصالح الأمنية التي اقتادته إلى منزل الضحية الذي عثر عليه جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء وإلى جانبه ''هراوة'' وعازل طبي.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''،كشفت التفاصيل الأولى عن هذه الجريمة، التي هزت مدينة وزان وبالتحديد حي الرمل.



