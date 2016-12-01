من أمريكا..'' أمير علي'' في فيديو مؤثر .. '' مي مشات للسبيطار العسكري باش تداوا معقلوش عليها'' ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
نشر الفنان المغربي أمير علي، شريط فيديو عبر حسابه في ''الفايسبوك'' تحت عنوان '' فيديو عاجل وحصري من أجل أمي'' من الولايات المتحدة الأمريكية.
يظهر فيه الفنان المغربي و هو في حالة من العصبية بعدما رفض المستشفى العسكري في مدينة مكناس استقبال والدته .
و قال ''أمير'' أن والدته التي لم يتمكن الطب الخاص من علاج مرض غريب أصاب ركبتها اليسرى , قصدت المستشفى العسكري في مدينة مكناس في حالة مستعجلة الا أن إدارة المستشفى منعتها من ولوجه بحجة أن المستشفى لا يستقبل إلا العسكريين و عائلاتهم .
وأكد أمير علي الذي ظهر في حالة نفسية سيئة , أن المستشفى العسكري استقبل عدد من المدنيين , مشيرا إلى أنه و طيلة 7 سنوات كان يشتغل في العمل الجمعوي وعندما أرادت والدته التطبيب في هذا المستشفى قوبلت بالرفض .
ووجه الفنان المغربي رسالة لوم قوية لكل المسؤولين على القطاع الصحي و المنتخبين بالمدينة لإصلاح قطاع الصحة و تمكين والدته من ولوج المستشفى قصد العلاج , على غرار الخدمات المقدمة للمواطنين بالولايات المتحدة الأمريكية.
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