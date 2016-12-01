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من أمريكا..'' أمير علي'' في فيديو مؤثر .. '' مي مشات للسبيطار العسكري باش تداوا معقلوش عليها''

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 11:59 من أمريكا.. أمير علي في فيديو مؤثر .. مي مشات للسبيطار العسكري باش تداوا معقلوش عليها | ثقافة و فنون
من أمريكا..'' أمير علي'' في فيديو مؤثر .. '' مي مشات للسبيطار العسكري باش تداوا معقلوش عليها''
نشر الفنان المغربي أمير علي، شريط فيديو عبر حسابه في ''الفايسبوك'' تحت عنوان '' فيديو عاجل وحصري من أجل أمي'' من الولايات المتحدة الأمريكية. يظهر فيه الفنان المغربي و هو في حالة من العصبية بعدما رفض

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


نشر الفنان المغربي أمير علي، شريط فيديو عبر حسابه في ''الفايسبوك'' تحت عنوان '' فيديو عاجل وحصري من أجل أمي'' من الولايات المتحدة الأمريكية.
يظهر فيه الفنان المغربي و هو في حالة من العصبية بعدما رفض المستشفى العسكري في مدينة مكناس استقبال والدته .

و قال ''أمير'' أن والدته التي لم يتمكن الطب الخاص من علاج مرض غريب أصاب ركبتها اليسرى , قصدت المستشفى العسكري في مدينة مكناس في حالة مستعجلة الا أن إدارة المستشفى منعتها من ولوجه بحجة أن المستشفى لا يستقبل إلا العسكريين و عائلاتهم .

وأكد أمير علي الذي ظهر في حالة نفسية سيئة , أن المستشفى العسكري استقبل عدد من المدنيين , مشيرا إلى أنه و طيلة 7 سنوات كان يشتغل في العمل الجمعوي وعندما أرادت والدته التطبيب في هذا المستشفى قوبلت بالرفض .

ووجه الفنان المغربي رسالة لوم قوية لكل المسؤولين على القطاع الصحي و المنتخبين بالمدينة لإصلاح قطاع الصحة و تمكين والدته من ولوج المستشفى قصد العلاج , على غرار الخدمات المقدمة للمواطنين بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

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شوف تيفي الأمير الولايات المتحدة مستشفى والدته لوم

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