من أمريكا..'' أمير علي'' في فيديو مؤثر .. '' مي مشات للسبيطار العسكري باش تداوا معقلوش عليها'' ﻿

نشر الفنان المغربي أمير علي، شريط فيديو عبر حسابه في ''الفايسبوك'' تحت عنوان '' فيديو عاجل وحصري من أجل أمي'' من الولايات المتحدة الأمريكية. يظهر فيه الفنان المغربي و هو في حالة من العصبية بعدما رفض

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



نشر الفنان المغربي أمير علي، شريط فيديو عبر حسابه في ''الفايسبوك'' تحت عنوان '' فيديو عاجل وحصري من أجل أمي'' من الولايات المتحدة الأمريكية.

يظهر فيه الفنان المغربي و هو في حالة من العصبية بعدما رفض المستشفى العسكري في مدينة مكناس استقبال والدته .



و قال ''أمير'' أن والدته التي لم يتمكن الطب الخاص من علاج مرض غريب أصاب ركبتها اليسرى , قصدت المستشفى العسكري في مدينة مكناس في حالة مستعجلة الا أن إدارة المستشفى منعتها من ولوجه بحجة أن المستشفى لا يستقبل إلا العسكريين و عائلاتهم .



وأكد أمير علي الذي ظهر في حالة نفسية سيئة , أن المستشفى العسكري استقبل عدد من المدنيين , مشيرا إلى أنه و طيلة 7 سنوات كان يشتغل في العمل الجمعوي وعندما أرادت والدته التطبيب في هذا المستشفى قوبلت بالرفض .



ووجه الفنان المغربي رسالة لوم قوية لكل المسؤولين على القطاع الصحي و المنتخبين بالمدينة لإصلاح قطاع الصحة و تمكين والدته من ولوج المستشفى قصد العلاج , على غرار الخدمات المقدمة للمواطنين بالولايات المتحدة الأمريكية.