بالوثيقة.. دار البريهي توزع كعكة الدعم على شركات الإنتاج وهذه هي التفاصيل ﻿

صادقت لجنة انتقاء المشاريع الفنية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على مجموعة من الأعمال لفائدة شركات الإنتاج، التي كانت قد وضعت مشاريعها من قبل بين يدي اللجنة.

شوف تيفي:

صادقت لجنة انتقاء المشاريع الفنية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على مجموعة من الأعمال لفائدة شركات الإنتاج، التي كانت قد وضعت مشاريعها من قبل بين يدي اللجنة.

وعلمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن اللجنة المذكورة صادقت على سبع مشاريع لفائدة القناة الأولى، والتي تضمنت أربعة أشرطة تلفزيونية وسلسلة درامية، وأخرى كوميدية فضلا عن مسلسل تلفزيوني.

وأضاف المصدر ذاته أن دار البريهي رفضت أعمالا أخرى نظرا لضعفها،حيث من المنتظر أن يتم إحداث لجنة خاصة بالقراءة، من أجل الوقوف على سيناريوهات الأعمال المقدمة، لضمان جودة المنتوج وتفادي الأخطاء السابقة.

وكشفت الوثيقة المسربة التي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها، والتي تظهر أسماء الشركات المستفيدة من الدعم،حيث عادت شركات إنتاج كانت قد غابت لعدة مواسم، كشركة ''سبيكطوب''، فيما لم يظهر أثر لأخرى، في حين تم منح شركات إنتاج بعينها صفقات ناهزت الملايين، رغم إثبات فشلها في مجموعة من الأعمال، لكن دار البريهي منحتها فرصة أخرى، على أمل تقديم منتوج فني محترم للمشاهد خلال رمضان المقبل.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى غياب شركات إنتاج كانت حاضرة طوال سنوات على القناة الأولى، وهي ''إيماج فاكتوري'' التي أنتجت مسلسل ''وعدي 1'' و''وعدي 2''، خلال سنتيتن متتاليتين، فضلا عن غياب شركة ''ديسكونيكتد'' عن نتائج إنتاجات طلبات العروض الأولى.

ومن المنتظر أن يتم التأشير على أعمال فنية أخرى، خلال قادم الأيام للقناة الأولى، حيث من المنتظر أن تظهر تفاصيل أخرى في شأن ميزانية الأعمال، نعود لها لاحقا.

