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عاجل..وفاة ممثل أمريكي كوميدي بسبب أزمة قلبية

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 11:45 عاجل..وفاة ممثل أمريكي كوميدي بسبب أزمة قلبية | ثقافة و فنون
عاجل..وفاة ممثل أمريكي كوميدي بسبب أزمة قلبية
فارق الممثّل الكوميدي ريكي هاريس،الحياة عن عمر ناهز 54 عاماً ليلة الاثنين-الثلاثاء.

''شوف تيفي'':

فارق الممثّل الكوميدي ريكي هاريس،الحياة عن عمر ناهز 54 عاماً ليلة الاثنين-الثلاثاء.

وحسب مصادر إعلامية فقد توفي هاريس،عقب إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، مضيفة بأن الراحل كان قريبا من النجم سنوب دوغ، وقد استمرت مسيرته المهنيّة 25 عاماً، ومن بين أعماله Heatو Poetic Justice وBones.

 

وشارك ريكي في مجموعة من الأفلام من بينها Royal Family Christmas وA Royal Family Holiday ..

 

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المغرب شوف تيفي ممثل امريكي أزمة قلبية سنوب دوغ

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