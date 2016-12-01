مثير..مداهمة وكر للدعارة بمارتيل..وها شنو لقاو فيه ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمارتيل ليلة الاثنين- الثلاثاء، في عملية مداهمة لوكر للدعارة من اعتقال تسعة فتيات وأربعة أشخاص.

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية بمارتيل ليلة الاثنين- الثلاثاء، في عملية مداهمة لوكر للدعارة من اعتقال تسعة فتيات وأربعة أشخاص.

وحسب مصادر تطوانية فإن هذه العملية أسفرت عن اعتقال 9 فتيات أعمارهن ما بين 20 و 36 سنة تنحدرن جميعهن من مدينة خنيفرة، و 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 اثنين منهم من تطوان وواحد من الرباط وهو متزوج والوسيط ينحدر من مدينة مكناس.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، قامت بفتح تحقيق مع الموقوفين الذين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.