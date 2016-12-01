 العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..مداهمة وكر للدعارة بمارتيل..وها شنو لقاو فيه | حوادث و حقوق

مثير..مداهمة وكر للدعارة بمارتيل..وها شنو لقاو فيه

العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود | دولي

العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود

تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير | حوادث و حقوق

تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير

فتاة في ريعان شبابها محتاجة لعملية مستعجلة بسبب مرض السرطان | مجتمع

فتاة في ريعان شبابها محتاجة لعملية مستعجلة بسبب مرض السرطان

خطير:حضيو راسكم:عصابة إجرامية تحاصر المواطنين في سيارات الأجرة وتسرق ممتلكاتهم في الخلاء بأكادير | حوادث و حقوق

خطير:حضيو راسكم:عصابة إجرامية تحاصر المواطنين في سيارات الأجرة وتسرق ممتلكاتهم في الخلاء بأكادير

انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل بالنويل في باريس | ثقافة و فنون

انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل ''بالنويل'' في

مستشارة عن البيجيدي بالمجلس البلدي بالصخيرات تخلق الجدل بتدوينة مثيرة وهاشنو قالت | بوليتيك

مستشارة عن البيجيدي بالمجلس البلدي بالصخيرات تخلق الجدل بتدوينة مثيرة وهاشنو قالت

بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل | مجتمع

بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل

بالفيديو..الزوجة التي شرملها زوجها بمطرقة بسطات تلفظ أنفاسها الأخيرة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو..الزوجة التي شرملها زوجها بمطرقة بسطات تلفظ أنفاسها الأخيرة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 10:05 العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود | دولي
العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود
أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على الصندوق الاسود الاساسي للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الاحد في البحر الاسود وكان على متنها 92 شخصا وكانت متجهة الى سوريا.

شوف تيفي:

أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على الصندوق الاسود الاساسي للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الاحد في البحر الاسود وكان على متنها 92 شخصا وكانت متجهة الى سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان ''المسجل الرئيسي للرحلة عثر عليه على مسافة 1600 متر من الساحل وعلى عمق 17 مترا''. واضاف المصدر نفسه انه في الساعات المقبلة، سينقل هذا الصندوق الى موسكو لفك تسجيلاته.

وكانت الطائرة وهي من نوع توبوليف 154 تقل 92 شخصا بينهم 64 عضوا من فرقة الجيش الاحمر وشخصية انسانية معروفة جدا، تحطمت الاحد بعيد اقلاعها من مطار سوتشي على سواحل البحر الاسود.

وكانت متوجهة الى قاعدة حميميم السورية قرب اللاذقية التي تستخدمها في حملة الضربات الجوية ضد فصائل المعارضة السورية.

وأوضحت الوزارة ''حتى الان تم العثور على 12 جثة و156 من اشلاء الجثث'' كما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

وتواصل السلطات عمليات البحث لتحديد اسباب الكارثة لكن يبدو انها تستبعد فرضية الاعتداء.

وبحسب اجهزة الامن الروسية فان الفرضيات المرجحة هي دخول جسم غريب في المحرك، او سوء نوعية المحروقات ما ادى الى فقدان قوة الدفع او خطأ في القيادة او عطل فني في الطائرة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الطائرة الروسية الصندوق الأسود العثور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أنباء عن مقتل بوتين على يد المخابرات الأمريكية | دولي

أنباء عن مقتل بوتين على يد المخابرات الأمريكية

بعدما فجر ابنتيه في سوريا..نهاية مأساوية لأبو النمر | دولي

بعدما فجر ابنتيه في سوريا..نهاية مأساوية لأبو النمر

إخلاء ثلاث محطات قطارات في موسكو بعد تلقي تهديدات بنسفها | دولي

إخلاء ثلاث محطات قطارات في موسكو بعد تلقي تهديدات بنسفها

وفاة ملك البوب المغني البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما | دولي

وفاة ملك البوب المغني البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فتاة عربية تشعل الوطن العربي بطريقة ضربها للسلاح | زووم
منذ 26 دقيقة

فتاة عربية تشعل الوطن العربي بطريقة ضربها للسلاح

مول بندير (منوضها) رفقة طلبة ISGA في مراكش | زووم

مول بندير (منوضها) رفقة طلبة ISGA في مراكش

فيديو بكاميرا التسجيل.. شوف شنو دارو لطوبيس مابغاش يوقف ليهم | زووم

فيديو بكاميرا التسجيل.. شوف شنو دارو لطوبيس مابغاش يوقف ليهم

خطير هادشي.. فيديو من وسط مركز التسوق شوفو شنو لقات فالخبز | زووم

خطير هادشي.. فيديو من وسط مركز التسوق شوفو شنو لقات فالخبز

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..مداهمة وكر للدعارة بمارتيل..وها شنو لقاو فيه | حوادث و حقوق
منذ 48 دقيقة

مثير..مداهمة وكر للدعارة بمارتيل..وها شنو لقاو فيه

العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود | دولي

العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود

تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير | حوادث و حقوق

تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير

فتاة في ريعان شبابها محتاجة لعملية مستعجلة بسبب مرض السرطان | مجتمع

فتاة في ريعان شبابها محتاجة لعملية مستعجلة بسبب مرض السرطان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.