العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة في البحر الاسود ﻿

أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على الصندوق الاسود الاساسي للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الاحد في البحر الاسود وكان على متنها 92 شخصا وكانت متجهة الى سوريا.

شوف تيفي:

أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على الصندوق الاسود الاساسي للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الاحد في البحر الاسود وكان على متنها 92 شخصا وكانت متجهة الى سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ان ''المسجل الرئيسي للرحلة عثر عليه على مسافة 1600 متر من الساحل وعلى عمق 17 مترا''. واضاف المصدر نفسه انه في الساعات المقبلة، سينقل هذا الصندوق الى موسكو لفك تسجيلاته.

وكانت الطائرة وهي من نوع توبوليف 154 تقل 92 شخصا بينهم 64 عضوا من فرقة الجيش الاحمر وشخصية انسانية معروفة جدا، تحطمت الاحد بعيد اقلاعها من مطار سوتشي على سواحل البحر الاسود.

وكانت متوجهة الى قاعدة حميميم السورية قرب اللاذقية التي تستخدمها في حملة الضربات الجوية ضد فصائل المعارضة السورية.

وأوضحت الوزارة ''حتى الان تم العثور على 12 جثة و156 من اشلاء الجثث'' كما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

وتواصل السلطات عمليات البحث لتحديد اسباب الكارثة لكن يبدو انها تستبعد فرضية الاعتداء.

وبحسب اجهزة الامن الروسية فان الفرضيات المرجحة هي دخول جسم غريب في المحرك، او سوء نوعية المحروقات ما ادى الى فقدان قوة الدفع او خطأ في القيادة او عطل فني في الطائرة.



